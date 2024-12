El Parlamento da luz verde a los presupuestos de Navarra para 2025

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado, con el apoyo de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención de EH Bildu, y los votos en contra de UPN, PPN y Vox, el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad foral para 2025, que alcanza una cifra total de 6.431,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,2% respecto a 2024. Las cuentas, acordadas con EH Bildu, suponen un gasto de 9.568 euros por habitante, lo que significa un incremento de 112,85 euros respecto a lo contemplado en el anterior proyecto de Presupuestos. De esta forma el Gobierno foral y EH Bildu han hecho valer un año más su acuerdo presupuestario. Son los segundos Presupuestos de la legislatura, los sextos de María Chivite y los décimos que se aprueban de manera consecutiva en Navarra.

Arasti, satisfecho

El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha mostrado su "alegría" y "satisfacción" tras la aprobación de los Presupuestos: "Creemos que es la primera vez que pasaba en democracia que durante 10 años seguidos hemos sido capaces en Navarra de tener unos presupuestos, con lo cual también da, de alguna manera, la fotografía de esa estabilidad que ahora mismo hay en Navarra". Arasti se ha mostrado "satisfecho" ante el hecho de que "el 60% de la Cámara, 30 de 50 parlamentarios, que representan el 60% de la representación social de Navarra, hayan, de alguna manera, propiciado que estos presupuestos para 2025 salgan adelante y poder, como pretende el Gobierno, seguir impulsando todas esas políticas de los diferentes departamentos".

Cierre y fuga de empresas

Debate en el que ha estado muy presente el anuncio de cierre de BSH, la situación de Sunsundegui o la marcha de la sede social de la constructora ACR a Madrid. Durante el pleno parlamentario, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha considerado que los presupuestos "no dan respuesta a los problemas reales" y que sirven "básicamente para mantenerse en el poder". Ha criticado que Chivite "no tiene un proyecto para Navarra" y que "su dejación de funciones y el peso político que le ha dado a EH Bildu están lastrando la economía de esta Comunidad". El portavoz parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz ha rebatido las críticas de las formaciones de la oposición señalando que "las derechas no digieren su rol de oposición", y "su falta de influencia " a la par que ha incidido en que las formaciones de gobierno defienden "el progreso y los avances".

Respaldo Bildu

Un ano más EH Bildu ha facilitado la aprobación de las cuentas. Su portavoz parlamentaria, Laura Aznal, ha defendido el acuerdo señalando que "aunque estos no son nuestros presupuestos, hemos dado herramientas al gobierno para desarrollar políticas más valientes". Los socios de gobierno, Geroa Bai y Contigo Zurekin, han afirmado que la derecha dejó "las arcas vacías" y que los posteriores cambios en las políticas públicas "han traído consigo un gobierno estable, unos acuerdos estables, una mayoría progresista, unas cuentas públicas que han revertido no solo los recortes que dejaron, sino que además han permitido que las arcas forales estén preparadas para afrontar momentos de complejidad". En línea con lo expuesto por UPN, PP y Vox ha denunciado los acuerdos del PSN con Bildu . Para el portavoz del PP, Javier García, "este gobierno continúa satisfaciendo los deseos de los socios independentistas, apostando cada vez más" por "sus intereses sectarios, que nada tienen que ver con los de la inmensa mayoría de los navarros", mientras que la parlamentaria de Vox, Maite Nosti ha afirmado que "lo que sí queda claro es a quién satisface: a EH Bildu, que con una maestría digna de titiritero mueve los hilos de la agenda del Gobierno y mantiene felices y calladitos a sus socios".

Medidas fiscales

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado, por otra parte, el proyecto de ley foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias al contar con el apoyo de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención de UPN y EH Bildu, y el voto en contra de PPN y Vox El proyecto de ley recoge la solución para los mutualistas con un coste de 150 millones de euros, medidas en el ámbito de vivienda, el sector primario, las pensiones o la inversión empresarial. Así, por ejemplo, en vivienda se mantiene la reducción del 70% aplicable a los rendimientos netos derivados del arrendamiento de viviendas incluidas en la bolsa pública de alquiler que gestiona Nasuvinsa, y, dada la próxima declaración en Navarra de zonas de mercado residencial tensionado, la citada reducción se incrementará en 20 puntos porcentuales, hasta llegar al 90%, si la vivienda arrendada está situada en una zona de mercado residencial tensionado.