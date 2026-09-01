Osasuna suma 7 de 9

Osasuna ganó al Getafe de Bordalás 1-0 con tanto conseguido por Ante Budimir al transformar un penalti cometido sobre él mismo por Djené y que advertido por los árbitros de la sala VOR al estar tapado el colegiado en directo en la acción. Un agarrón persistente dentro del área fue castigaddo con la pena máxima y el croata marcó su segundo penalti consecutivo en un encuentro en el que los visitantes habían tenido hasta el momento más ocasiones, aunque no especialmente claras, que los locales.

La mejor no obstante llegaría en la segunda parte pero el gol conseguido por Enes Ünal que empataba el partido fue anulado por estar en posición de fuera de lugar el delantero turco del Getafe. El resultado terminó siendo 1-0 y los rojillos lograron su segundo triunfo en tres partidos, que sumado al empate contra el Levante dan la tranquilidad de haber obtenido 7 puntos de los 9 posibles.

El próximo partido, ya con seis días de preparación, será el domingo 6 a las 18:30 horas en Mendizorroza frente al Alavés.