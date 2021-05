Navarra iniciará el curso escolar con jornada continua

Educación contempla dos escenarios para que los centros vuelvan a las jornadas partidas sí la situación lo permite: primera quincena de octubre y primera quincena tras la vuelta de Navidades. En caso de ser así será el Departamento de Educación el que dictamine la vuelta obligatoria a las jornadas partida.

En La Brújula de Navarra el presidente de la Asociación Navarra de Centros de Enseñanza Concertada (CECE) ha señalado que ven “ razonable” que, dada la incertidumbre existente ante la evolución de la pandemia, Educación haya optado por dejar los dos escenarios abiertos. Esperan, no obstante, que los centros puedan volver a la jornada partida si la situación así lo permite. Una decisión, no obstante, que ha generado el desconcierto de padres y madres por no saber cómo será definitivamente la vuelta del curso escolar el próximo año.