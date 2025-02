Alberto Munárriz: "Mientras tenga ganas de competir quiero seguir muchos años"

Alberto Munárriz es uno de los deportistas de elite navarros compitiendo en equipos fuera de la Comunidad. Tras un inicio de carrera en casa, en Waterpolo Navarra, fichó hace doce años por el Atlético Barceloneta, donde compite en la actualidad. Se ha convertido en el deportista navarro con más títulos y ha estado presente en tres Juegos Olímpicos, el último de mal recuerdo en París: "Fue un palo muy grande. Llevábamos desde 2018 pasando de cuartos de final, teníamos la espina clavada de las semifinales de Tokio. Pero da igual cómo lo hayas hecho antes, tienes que ganar el día que toca, y no tuvimos un buen día como equipo".

Estar en un equipo campeón y en una selección campeona eleva la exigencia deportiva al máximo, pero Munárriz no rehúye la responsabilidad: "Competir para ganar es bonito", afirma después de haber conseguido la Copa del Rey, tener la liga encarrilada y jugar ayer partido de fase de cuartos de Liga de Campeones. Una lesión en la espalda le ha tenido parado y, esta vez, le ha dado miedo: "Esta vez mentalmente me ha costado un poco más porque ya he tenido problemas de espalda, me operé, el año pasado de rehabilité, pero estando en la cama me dio más miedo porque te planteas el futuro con una lesión en una zona delicada como es la espalda. Pero he encontrado una solución a largo plazo y estoy tranquilo".

A sus 30 años quiere prolongar su carrera lo más posible: "Mientras tenga ganas de competir y seguir mejorando me gustaría seguir muchos años, espero que mi nivel no baje. Soy un privilegiado y espero disfrutarlos cuanto más tiempo, mejor". Y sigue pendiente del waterpolo navarro, femenino y masculino: "El otro día precisamente Waterpolo 98-02 ganó al Barceloneta, y en masculino es una pena que se perdiera la categoría". Waterpolo Navarra fue una grata excepción en la División de Honor durante más de una década:

"al final fuera de Cataluña y Madrid si alguien equipo consigue subir suele ser de manera puntual".