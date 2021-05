Caso Osasuna

Miguel Archanco: "Si alguien se cree que la actuación de Vizcay fue voluntaria yo seguiré creyendo en los Reyes Magos"

Escucha las primeras declaraciones públicas desde 2014 del ex Presidente de Osasuna Miguel Archanco a la salida del juicio por impago de IVA e IRPF de 2013 por el que él, su junta, Ángel Vizcay y el Club han sido condenados a 4 meses y 15 días de cárcel y una multa de 47.929 euros cada uno. Archanco se pregunta por la responsabilidad de la Hacienda Navarra, desvela que a él no le permitieron la dación en pago del patrimonio a cambio de la deuda fiscal, recuerda su gestión urbanística y patrimonial y se pregunta por la causa de la declaración del ex gerente Vizcay sobre los amaños de partidos.