Marino Oscoz: "Llevamos cinco ejercicios sin déficit"

Radioestadio Navarra ocupa sus primeros programas en analizar cómo están los principales clubes y equipos de elite navarros. En el caso de Beti Onak entrevistando a su presidente, Marino Oscoz. La entidad de Villava tiene en el fútbol y el balonmano sus principales secciones, y en el caso del balonmano femenino encabeza uno de los proyectos de reestructuración de los equipos navarros en torno a un conjunto, el suyo. Esto condiciona el trabajo de la junta directiva, que ha pasado, como afirma su presidente, de gestionar un presupuesto de 200.000€ a uno de 1.200.000€.

El problema es que aunque las cuentas salen a final de año, "y llevamos cinco sin déficit" -afirma Oscoz- durante la temporada llegan a tener hasta un 30 por ciento de los ingresos del presupuesto sin estar garantizados. Además, aun teniendo tejida una red de patrocinadores privados de mediana cuantía (o más importante en el caso de Replasa, su patrocinador principal), no son capaces de llegar a las grandes empresas de la Comunidad Foral, que o bien solo colaboran con el Club Atlético Osasuna en algunos casos o bien no invierten en patrocinio deportivo, a pesar de los beneficios fiscales que el Gobierno de Navarra permite. Eso sí, existe un tope de desgravación que algunas empresas alcanzan antes de contabilizar el patrocinio deportivo, lo que por lo tanto no les supone una desgravación.

En cualquier caso, con un cuerpo técnico de la casa y el mayor número posible de jugadoras de la cantera, Replasa Beti Onak emprende su sexta temporada en la elite del balonmano femenino nacional, habiendo competido ya en Europa y organizando el próximo mes de abril la Copa de la Reina. Marino Oscoz agradece y destaca el papel que las administraciones públicas desempeñan con el equipo, tanto con subvenciones como con, por ejemplo, la mejora de las instalaciones que utiliza el equipo. Un equipo que sigue creciendo con orden para mantener el equilibrio financiero que le permite continuar con su actividad.