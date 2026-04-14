La Hiru Herri, una de las decanas del atletismo navarro

El Club Hiru Herri nació hace 37 años con la idea de mancomunar el deporte entre las localidades de Burlada, Villava y Huarte. La idea triunfó con el atletismo, y así sigue hoy en día. El mismo año se organizó por primera vez la carrera de atletismo homónima, con 15 kilómetros de recorrido. La prueba se ha llevado a cabo todos los años excepto en 2020 por la pandemia, y ha ido reduciendo su recorrido hasta los 10 kilómetros.

Florencio Vizcay, miembro del Club Hiru Herri, nos cuenta en Radioestadio Navarra los pormenores de la prueba y aborda con Javier Saralegui un tema que preocupa a los organizadores de carreras: la cesión de dorsales sin cambiar el nombre de la persona que ha hecho la inscripción. Sin tener mala fe hay quien compra un dorsal para una carrera y, al no poder participar por diferentes circunstancias, lo cede a un tercero, pero en ese caso el seguro que todo organizador contrata para la cobertura médica no cubrirá a esa tercera persona que no es la que figura como participante en la prueba en cuestión.