El Gobierno de Navarra rechaza pagar el sobrecoste de Belate y no descarta paralizar las obras

El Gobierno de Navarra está buscando fórmulas para pagar a la UTE adjudicataria del túnel de Belate los trabajos que ha realizado hasta ahora, pero ha asegurado que no realizará abonos "sin cobertura jurídica", después de que los servicios jurídicos del Gobierno foral hayan descartado que se pueda recurrir a la llamada fórmula del enriquecimiento injusto para hacer estos pagos. Las empresas adjudicatarias (Acciona y Osés) mantienen discrepancias con el Gobierno de Navarra sobre el precio de los trabajos realizados hasta ahora. La cifra en discordia deriva de una modificación del contrato por valor de 8,35 millones de euros que se planteó durante la ejecución de las obras, una modificación que no llegó a aprobarse porque en noviembre de 2025 la Intervención General del Gobierno de Navarra formuló un reparo suspensivo al considerar que no estaban acreditados los requisitos legales necesarios para llevar adelante dichos cambios, algo que el Ejecutivo acató.

Obra paralizada

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, que "no vamos a pagar aquello que no tenga cobertura jurídica, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de trabajar para que Belate continúe y se termine". Remírez ha señalado que "todos los escenarios están abiertos". En estos momentos no hay trabajadores en la obra. A este respecto, según ha señalado el consejero de Cohesión Territorial del Ejecutivo, Óscar Chivite, el conocimiento del informe contrario a utilizar el enriquecimiento injusto "ha coincidido con un cambio de fases de producción dentro de lo que es la ejecución de la obra", ya que se ha completado el cale de las dos bocas del túnel y "ahora se está preparando dentro de lo que es el equipo técnico de la gestión de la obra la siguiente fase", que es la llamada 'destroza'. Según Chivite, "en oficinas la continuidad es normal, en obra no hay trabajadores en espera de esa decisión". "Es cierto que ahora, frente a esta situación, habrá que ver las consecuencias técnicas que tiene para la continuidad del proyecto", ha indicado, y ha señalado que "ahora entramos en un escenario en el que tenemos que hacer una revisión de la situación general del proyecto".

Diálogo empresas

En este sentido, el consejero Óscar Chivite ha señalado que la voluntad del Ejecutivo es "mantener un diálogo abierto" con las empresas y "analizar conjuntamente la situación contractual y económica". "Quiero ser también muy prudente respecto a lo que pueda suceder a partir de ahora, aunque ningún escenario está descartado, porque dependerá de las próximas reuniones y decisiones que debemos tener en el seno del Gobierno y teniendo en cuenta también la posición y el diálogo con la UTE", ha expuesto. En todo caso, Remírez ha subrayado que "la voluntad inequívoca del Gobierno de Navarra es que las obras de Belate continúen y que esta infraestructura estratégica para Navarra se termine con el mayor grado de celeridad, seguridad y rigor jurídico".

Sin riesgo ayudas

Preguntado sobre cuál ha sido la respuesta de la UTE tras conocer que los servicios jurídicos no avalan la fórmula del enriquecimiento injusto, Chivite ha señalado que "la primera sensación es de disposición a sentarnos y a buscar un acuerdo para darle solución a esta situación compleja que nos hemos encontrado". Además, el consejero de Cohesión Territorial ha considerado que "en principio" no está en riesgo la ayuda concedida por el Estado para el desdoblamiento de la carretera N-121-A en una vía 2+1. "El dinero que se ha recibido del Estado es para el conjunto de las obras. Ya han sido abonados 38 millones a la UTE por los trabajos ya realizados. La obra está al 52% de ejecución. También entre túneles se está ejecutando y estamos trabajando para licitar -el tramo- de Almandoz cuanto antes", ha indicado.