Fallece un niño de 10 años en Burlada al precipitarse de una vivienda en llamas

Un niño de 10 años falleció en la tarde del jueves tras precipitarse desde su vivienda, en un tercer piso de un edificio en la calle Ronda de las Ventas de Burlada. El menor intentaba huir de un incendio declarado en el interior de la vivienda.

Los servicios de emergencia recibieron la alerta pasadas las 5 desde el número 25 de la calle Ronda de las Ventas. Vecinos detectaron olor a humo, escucharon gritos y dieron aviso a los servicios de emergencia. El humo procedía de una vivienda y en una habitación, se encontraba el menor. Dos agentes de la Policía Municipal de Burlada derribaron la puerta, lo que ocasionó una fuerte salida de humo con temperaturas muy elevadas, circunstancias que les impidieron entrar en la vivienda. En ese momento un vecino del bloque alertó a los agentes de que el menor se había precipitado desde la vivienda hacia la plaza Rubén Beloki, al parecer al verse acorralado por las llamas y el humo.

El menor fue trasladado de urgencia a pediatría del Hospital Universitario de Navarra con pronóstico muy grave por los politraumatismos sufridos por el impacto contra el suelo y poco más tarde falleció. Los agentes fueron atendidos por inhalación de humo. Los bomberos dieron por extinguido el incendio a las 17.45. La Policía Judicial de Policía Foral se encarga de la investigación.

El Ayuntamiento de Burlada ha expresado esta mañana su "profundo pesar" por el fallecimiento del niño. El consistorio ha trasladado en un comunicado sus condolencias y todo su "apoyo y cercanía a la familia y a las personas allegadas del menor en estos momentos de enorme dolor", y pone a su disposición "los recursos municipales necesarios". Además ha hecho extensivo su apoyo a todas las personas afectadas por el incendio y ha agradecido la intervención de los servicios de emergencias, bomberos, servicios sanitarios y cuerpos policiales que participaron en la atención del suceso.