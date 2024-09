Elena Aisa: “Cada suicidio es un fracaso social; todos tenemos un papel muy importante en el sufrimiento de una persona con ideación suicida”

Mañana, 10 de septiembre, es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio y en Más de uno Pamplona hemos hablado con Elena Aisa, presidenta de la Asociación de Personas Afectadas por el Suicidio de un Ser Querido.

Desde la asociación insisten en que el suicidio es prevenible, no al 100% pero si se mejoran los planes de prevención-atención-intervención su efectividad aumenta. Insiste Aisa en que están totalmente comprometidos con la prevención del suicidio, no dejan de hacer cada año campañas de visibilización, actividades de formación, divulgación y de demanda del urgente y necesario Plan Nacional de Prevención del Suicidio, que hoy se ha presentado y que aún no ha podido analizar la presidenta de Besarkada-Abrazo.

Señala Elena Aisa que la prevención del suicidio no es exclusiva de los servicios especializados de Salud Mental. Si además de mejorar esos servicios se trabaja desde todas las áreas que conforman la comunidad: educación, atención primaria, derechos sociales, ocio, deporte, música, arte, grupos de iguales, etc. está muy demostrado que su eficacia es mucho más alta.

La asociación convoca a varios actos con motivo del Día Mundial para la Prevención del suicidio, esta tarde, la jornada "Prevención de la conducta suicida: una labor más allá de los servicios de Salud Mental" en Civican a las 19:00 horas. Y mañana, colocarán una mesa informativa y de visibilización en la Plaza del Castillo y leerán un manifiesta junto al Teléfono de la Esperanza a las 19:30 horas.