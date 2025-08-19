Derrota con consecuencias

No fue el mejor partido para que Osasuna mostrara sus nuevas virtudes con Alessio Lisci en el banquillo. Pero sí se vio cómo defiende el equipo con la línea de cinco atrás, y lo hace bien. El Real Madrid merodeó el área rojilla de manera constante en la primera parte pero le costó entrar al área y crear ocasiones claras. Poco mostró Osasuna en campo rival, más bien nada hasta los últimos minutos de este primer tiempo, cuando el equipo se estiró y empezó a creer que podía tocar el balón y trenzar jugadas.

El equipo salió de la misma forma tras el descanso, queriendo jugar más en campo contrario, pero un error de Juan Cruz en defensa supuso el único gol del partido, marcado por Mbappé tras el penalti cometido sobre él mismo por el defensa rojillo. Osasuna ganó con la entrada de Víctor Muñoz y Moi Gómez, pero su velocidad y pases no fueron suficientes.

El encuentro terminó con una extraña e innecesaria expulsión a Abel Bretones. Adrián Cordero y el asistente Israel Bárcena interpretaron como agresión una pugna con desplazamiento incluido de Bretones a Gonzalo, merecedor de cartulina amarilla. Pero el árbitro sacó la roja a instancias del asistente y el VAR no consideró claro el error de ambos.

Tras el encuentro Alessio Lisci reconoció que su equipo había ejecutado el plan de partido que había que hacer para ir al Bernabéu, logrando que el conjunto de Xavi Alonso apenas generara ocasiones.