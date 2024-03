El Ayuntamiento de Pamplona ofrece a Fundación Caja Navarra trasladar Civican al nuevo Civivox en las torres de Salesianos

El Ayuntamiento de Pamplona ha ofrecido a Fundación Caja Navarratrasladar Civican al nuevo edificio de Civivox en las torres de Salesianos. La oferta, en la que se incluiría una importante cantidad económica, permitiría asimismo al consistorio pamplonés construir cinco civivox en Etxabakoiz, Txantrea, Lezkairu, Milagrosa y Segundo Ensanche. Oferta que ha anunciado el concejal de urbanismo de Pamplona, Joxe Abaurrea, después de que la portavoz de UPN , Cristina Ibarrola, hubiera acusado a Bildu de querer "fulminar" el Civivox de Salesianos.

Oferta planteada

- Permuta de Civican San Juan por Civivox más una importante cantidad de dinero

- El Civivox de Salesianos se convertiría en Civican abierto a toda la ciudad y, en especial, al II ensanche.

- El Civican de San JuanC se convertiría en el civivox de ese barrio.

- Con el dinero de la operación se impulsarían otros cinco Civivox:

o Ensanche, en Maristas

o Milagrosa, en los antiguos cines Guelbenzu.

o Txantrea, en Salesianas.

o Etxabakoitz, en Nicasio Landa.

o Redacción del proyecto de Lezkairu

Bildu y acusación UPN

El equipo de gobierno municipal ha acusado a UPN de "manipular antes de pedir siquiera información" y aclaran que lo han hecho es " plantear una oferta abierta a la negociación en unos términos absolutamente diferentes a los expuestos por UPN". Señalan que los regionalistas "oyen campanas y no les importa dónde, sólo su relato tergiversado que oculta deliberadamente la parte esencial de la información". Sostienen que la oferta es "más beneficiosa para el conjunto de la ciudad en términos de dotación de infraestructuras culturales" y acusan a UPN de "tratar reventar esta posible negociación antes de que se inicie". Por el momento Fundación Caja Navarra no se ha pronunciado en torno a esta oferta.

Joxe Abaurrea y oferta Civican

UPN y fulminar Civivox

La portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha acusado al alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, de eliminar el proyecto casi acabado del Civivox del II Ensanche. Según ha explicado, UPN ha conocido de la celebración de dos reuniones, el 31 de enero y el 29 de febrero, con presencia del alcalde de Pamplona con responsables de la Fundación CAN, para ofrecerles trasladar Civican al nuevo edificio de Civivox del II Ensanche y que el Consistorio disponga de la sede del actual Civican para el Civivox de San Juan. Cristina Ibarrola ha precisado que sus críticas son exclusivamente al alcalde y a EH Bildu por su forma de hacer esto, nada tiene que ver con la Fundación CAN y el barrio de San Juan.

Manioba sectaria

En una rueda de prensa celebrada en la sede del partido regionalista, Ibarrola ha destacado que Civivox es "un proyecto de ciudad aprobado en pleno" y ha criticado que el equipo de gobierno "propone ejecutar una sectaria maniobra y fulminarlo" para que los vecinos de este barrio no cuenten con esta infraestructura". "A Asiron no le gusta que los vecinos del II Ensanche cuenten con su propio Civivox porque considera que no tienen derecho a una oferta cultural municipal".