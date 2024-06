Ariane Toro Soler: "Voy a los Juegos a luchar por las medallas"

Ariane Toro Soler es una de las deportistas navarras que estará en los Juegos Olímpicos de París. Consiguió la clasificación hace unas pocas semanas en el Campeonato del Mundo de Bakú, que le dejó una sensación agridulce por no haber logado medalla mezclada con la alegría de haber certificado una plaza olímpica que no ha sido nada fácil. El sistema de clasificación de la Federación Española hacía que Ariane tuviera que depender de los resultados de otra judoca mejor clasificada que ella en diciembre del año pasado, cuando se cerró el ranking. Cumplió con su parte y ha conseguido una clasificación histórica.

Eso sí, una vez en los Juegos no renuncia a nada: "Voy con el objetivo de luchar por las medallas. Todo el mundo me dice que los Juegos me pillan muy joven, con 20 años, pero ¿por qué no?" Ariane ya logró el bronce en el Europeo hace dos meses y venció a las mejores del mundo en el Grand Slam de Tbilisi (Georgia), logrando el oro en lo que fue un punto de inflexión en sus posibilidades no solo de ser olímpica sino también de hacer algo grande en París.

De hecho el Presidente de la Federación Española de Judo, Juan Carlos Barcos, (también navarro) ha afirmado en público que las opciones de Ariane de lograr una buena clasificación olímpica son reales después de haber vencido a la campeona olímpica de menos de 48 kg, la kosovar Distria Krasniqi, que ha subido de peso a la misma categoría que Ariane, -52 kg.

En esta entrevista Ariane explica cómo afrontó deportiva y mentalmente las competiciones de los últimos meses en busca de refrendar la clasificación olímpica, así como el calendario y la preparación en ambos aspectos que ha elaborado de cara a París.