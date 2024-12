Aixa Wone, jugadora de Osés Ardoi: "Vamos a ir hacia arriba como equipo"

Aixa Wone es una de las jugadoras navarras que ha regresado a casa para formar parte del proyecto de Osés Construcción Ardoi en la elite del baloncesto femenino nacional. Se dio la circunstancia de que después de una estancia de cinco años estudiando psicología y jugando en la NCAA en Estados Unidos Aixa quería volver a Navarra. Justo entonces se produjo la llamada de Juancho Ferreira para integrarla en Osés Ardoi y ella aceptó encantada.

Aixa, una de las jugadoras con más proyección, está ocupando el puesto de pívot dada la conformación de la plantilla, y le toca sufrir bajo el aro a las pívots rivales. Está siendo duro pero muy gratificante, y ya se ve más adaptada al baloncesto español y a su nuevo equipo. Ya jugó cinco años en Barcelona, cuatro en el FC Barcelona y uno en Segle XXI, por lo que solo ha tenido que "recordar" cómo es el baloncesto nacional. "He tenido un periodo de adaptación pero diría que me siento muy positiva, venía a ayudar al equipo porque soy joven y de primer año en esta liga, pero cada vez me veo mejor y puedo aportar más al equipo"

Sobre el nivel de la Liga Femenina Endesa, Aixa valora: "Sabía que era una liga muy dura, son jugadorazas que llevan muchos años dedicándose a esto. Antes las españolas salían a otro países de Europa, ahora las europeas quieren venir a jugar a España y lo valoran mucho".

Ve que Osés Construcción Ardoi va claramente hacia arriba: "Ahora estamos todas, cada vez somos más y nos hemos adaptado a la liga. En pretemporada perdimos por mucho casi todos los amistosos. Ahora aunque no ganemos perdemos por poca puntuación y en partidos igualados. Eso para la cabeza es diferente. Aunque pierdas te das cuenta de que puedes competir. Hay equipos a otro nivel, pero la mayoría podemos competirlos. Ahora la gente nos tiene que empezar a tomar en serio".