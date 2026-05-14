Chica Sobresalto presenta su nuevo disco Información Sísmica

Chica Sobresalto publica Información sísmica, un disco que nace del temblor, de las grietas y de la fuerza que aparece después del derrumbe.

Después de una etapa en la que ha visto tambalear todos sus cimientos, Chica Sobresalto convierte en este álbum su propia fragilidad en un mapa emocional: un registro sonoro de sus terremotos personales donde las canciones son las réplicas del seísmo.

Información sísmica es un disco que camina entre la ternura y la furia, entre la vulnerabilidad y la reconstrucción. Chica Sobresalto canta desde un lugar nuevo, con una sinceridad radical que se expande como una onda sísmica: del interior hacia fuera. Cada tema es una réplica distinta, una liberación de energía acumulada que necesitaba salir.

En este trabajo, Chica Sobresalto experimenta por primera vez en su carrera con una diversidad de productores que reflejan las distintas capas sonoras y emocionales del disco. Junto a ella están Ed Is Dead, Santos&Fluren, Ander Arlegui, Bruno Alves, Perarnau IV, Marta Irizibar y la propia Maialen Gurbindo.

Esa variedad de manos y oídos convierte el disco en un terreno movedizo, en el que cada canción tiene su propio epicentro pero todas laten al mismo ritmo: el de una artista en plena reconstrucción. Un momento de transformación personal y artística en el que Chica Sobresalto se consolida como una voz singular dentro del pop alternativo español: valiente, impredecible y luminosa incluso cuando todo tiembla.