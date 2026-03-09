El futuro Plan Urbano de la UPNA ordenará las 400 viviendas que se van a construir entre la UPNA y Arrosadía

El Ayuntamiento de Pamplona inicia esta semana el proceso participativo sobre el Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) de la UPNA para dar a conocer a la ciudadanía este futuro desarrollo urbanístico y recoger ideas, sugerencias y aportaciones. Este PEAU completa la trama urbana al norte de la avenida de Cataluña, con una previsión de ejecución de aproximadamente 400 viviendas, la mitad de ellas protegidas, y con la generación de un corredor fluvial en torno al río Sadar en la actual zona de naves industriales.

Previsión de viviendas, espacios públicos, comercio local y parque fluvial

La zona situada al norte de la avenida de Cataluña tendrá un uso global residencial, de forma que se cree un frente más urbano, que conecte Arrosadía con Santa María la Real y Lezkairu y se relacione mejor con la propia Universidad. La oferta prevista es de aproximadamente 400 nuevas viviendas, con un 50% de ellas protegidas. Para ello, es necesario ordenar una serie de tipologías integradas en el tejido existente, mejorando la permeabilidad visual norte sur y el soleamiento de los espacios públicos del norte.

La nueva ordenación que se proponga debe integrar espacios públicos existentes, como la plaza Xabier Mina o el patio del antiguo colegio José Vila, y facilitar el dinamismo urbano con la creación de comercios y servicios en planta baja que acompañen el uso residencial. Se pretende fomentar el comercio de barrio y actividades terciarias de proximidad (hostelería, terrazas, juegos infantiles, zonas de descanso, etc.) para generar vida y cohesión social.

Por otra parte, la zona del espacio fluvial contiguo al río Sadar tendrá uso global de zona verde - parque y se integrará en el parque fluvial del Sadar. Se completa de esta forma el corredor fluvial del Sadar, ampliando la zona de esparcimiento del campus universitario al sur del río, eliminando los espacios degradados e incorporando criterios de adaptación al cambio climático.

Sesiones participativas

La primera sesión del proceso participativo tendrá lugar este miércoles 11 de marzo y abordará las propuestas constructivas que el PEAU recoge en el entorno de la avenida de Cataluña. La sesión está abierta a la ciudadanía y agentes interesados. A las 17.15 horas, se realizará un paseo inicial a los solares de la avenida de Cataluña para conocer las parcelas en las que se construirá. Posteriormente, de 18 a 20 horas, se presentarán diferentes alternativas de ordenación en el Centro Comunitario Santa María la Real y se hará una matriz de valoración colectiva en base a diferentes temáticas, directamente relacionadas con los objetivos propuestos en el PEAU.

La segunda sesión se desarrollará el lunes 16 de marzo y se centrará en el futuro parque urbano en el entorno del río Sadar. A las 17 horas, se visita la zona y, después, de 18 a 20 horas, en el mismo Centro Comunitario Santa María la Real se debatirán las posibilidades de transformación de ese espacio fluvial y se identificarán los aspectos a incluir que sean más valorados por quienes participen en la sesión, en relación a nuevos usos, valores ecosistémicos, paisaje o conectividad urbana. La sesión está también abierta a la participación de personas y entidades interesadas.