La morera del Tío Pequeño 'El Pardo' se juega ser Árbol del Año en España 2026: aquí puedes votar por la joya de la Huerta de Murcia

La Morera del Tío Pequeño 'El Pardo', ubicada en la pedanía murciana de La Albatalía, se ha situado en el centro del interés ambiental y patrimonial tras convertirse en candidata finalista a Árbol del Año en España 2026. Con más de 200 años de historia, un tronco de 5,15 metros de perímetro y un vínculo directo con la cultura tradicional de la seda, este ejemplar es hoy uno de los árboles monumentales más singulares del sureste peninsular y el de mayor tamaño de toda la Región de Murcia.

Su candidatura nace de la iniciativa de la Asociación Olea Integra, apoyada en el Plan Especial para la Conservación del Patrimonio Arbóreo de la Región de Murcia (PECPARM®). El árbol, perteneciente a la especie Morus alba L., se localiza en un huerto privado gestionado por la familia Pardo, descendientes directos del conocido 'Tío Pequeño', quien plantó esta morera hace más de dos siglos. El ejemplar encarna un legado natural y cultural único, especialmente significativo en el año en que Murcia conmemora los 1.200 años de su fundación.

Un árbol monumental ligado a la historia de Murcia

Durante la entrevista en Más de uno Murcia, el director de la candidatura, Alfredo J. Norte, explicó que la morera representa «la esencia de lo que somos los murcianos». Recordó que este árbol es un símbolo directo de la sericicultura, la histórica industria de la seda que convirtió a Murcia en un referente europeo entre los siglos XVII y XIX. Las moreras de la huerta alimentaban a los gusanos de seda y sostenían una economía artesanal que dejó una huella profunda en la identidad regional.

Estado actual y plan de conservación

El informe técnico de la candidatura identifica a la morera como un ejemplar anciano, con oquedades, madera muerta y presencia de hongos saprófitos, patologías propias de árboles monumentales de su edad. El PECPARM® propone actuaciones de conservación estratégicas:

Limpieza y ventilación de oquedades.

Rehabilitación de madera muerta.

Reordenación de la copa y selección de ramificaciones.

Eliminación de elementos que interfieren con el desarrollo radicular.

Implantación de un calendario anual de mantenimiento.

El objetivo es detener el deterioro estructural y garantizar la supervivencia del árbol a largo plazo.

Apoyo masivo en toda la Región de Murcia

La candidatura ha generado una movilización inédita: más de 30 instituciones y colectivos han firmado su respaldo, entre ellos el Ayuntamiento de Murcia, la Federación de Municipios, el IMIDA, la UCAM, el Obispado de Cartagena, juntas municipales de la huerta, asociaciones vecinales, colegios profesionales, centros de mayores y entidades culturales. Este apoyo subraya la dimensión social del proyecto y su capacidad para unir a la ciudadanía en torno a la conservación del patrimonio natural murciano.

Fase decisiva: la votación popular online

Tras superar la valoración del jurado especializado, la morera es ya finalista oficial del concurso 'Árbol del Año en España 2026'. Ahora, el resultado depende de la votación ciudadana online, un proceso que exige seleccionar el árbol, emitir el voto y confirmarlo mediante correo electrónico.

El enlace directo para votar estará disponible en la noticia, donde los lectores podrán apoyar a la morera más grande y longeva de la Región de Murcia para que represente a la comunidad en la final europea.

Durante la entrevista, Alfredo J. Norte se mostró confiado: «Ojalá el mejor regalo de Nochebuena sea anunciar que Murcia ha ganado el Árbol del Año».