Molina de Segura se convierte en Territorio Playmobil con una de las mayores colecciones privadas del mundo

La exposición MOLINA DE SEGURA, TERRITORIO PLAYMOBIL, una de las mayores colecciones privadas del mundo, con más de 6.000 piezas, organizada por la Alcaldía del Ayuntamiento de Molina de Segura, abre sus puertas al público, en la Sala Municipal de Exposiciones El Jardín (en Calle Profesor Joaquín Abellán, nº 8), hasta el próximo 10 de enero de 2025. La entrada es gratuita para el disfrute de personas de todas las edades. El acto oficial de inauguración tuvo lugar esta semana y corrió a cargo del alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, junto a otros concejales del equipo de Gobierno. La muestra puede visitarse en horario de lunes a domingo, de 10.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.00 horas.

Molina de Segura, territorio Playmobil expone una de las mayores colecciones del mundo, fruto de 40 años de coleccionismo de este juguete con más 50 años de historia. Los coleccionistas son un grupo de doce amigos de Valencia, Alicante, Almería, Madrid y Salamanca, todos ellos amantes de la historia y del modelismo, a los que les gusta cuidar la flora y la fauna típica de la escena representada.

Muchas de las piezas que se exponen están descatalogadas hace muchos años y se han comprado en subastas, en Alemania, Francia, Reino Unido, etc. Los coleccionistas no customizan ninguna pieza; todas son piezas originales del famoso juego Playmobil.

Se trata de una exposición muy didáctica y pedagógica, pues se muestran explicaciones en paneles (dioramas), sobre hechos históricos con rigor, sin denigrar a colectivos o grupos. “Cuidamos mucho el rigor histórico y el respeto al mundo animal y los hábitats”, señala uno de los coleccionistas.

Los dioramas se han preparado, diseñado y premontado durante meses, y han sido montados en la Sala El Jardín, por parte de 7 amantes del modelismo, que investigan la época objeto de muestra (el vestuario; las tradiciones; por ejemplo, cómo atacaban los romanos en formaciones tortuga…; o cómo se transportaban las piedras de las pirámides por el Nilo). Los dioramas ocupan un total de 74 metros cuadrados de superficie de maquetas, con las más de 6.000 piezas expuestas.

Las piezas se presentan en tarimas a 40 cm de altura y sin metacrilatos o plásticos, para mejorar la experiencia del visitante (mejor visión, fotos sin reflejos, visión general del diorama, etc.). La exposición cuenta, además, con Photocall, con una figura gigante para hacerse fotos y tener un recuerdo de la visita. También hay otras figuras medianas para ambientar; y, para hacer más divertida la visita, un juego del infiltrado, un divertimento visual que consiste en encontrar en cada diorama una figura que representa todo un anacronismo en relación con el resto. En esta ocasión, el visitante deberá saber dónde se ha escondido un astronauta, algo parecido con lo que ocurre con la fachada de la Catedral de Salamanca. Durante este periodo de exposición, se sortean cajas de Playmobil entre los asistentes.

La Jamaica del siglo XVII, las cúpulas doradas de Bagdad, la conquista de Germania por parte de los romanos o la Sabana Africana son algunos de los mundos en los que los visitantes podrán sumergirse para conocer la historia de la mano de estas figuras.

ENTREVISTA

José Ángel Alfonso. Alcalde de Molina de Segura

“Es una exposición única, en la que la imaginación no tiene límites”

“Estamos muy contentos de que nuestra ciudad se convierta, hasta el próximo 10 de enero, en la capital del Territorio Playmobil”, asegura el alcalde de Molina de Segura, el popular José Ángel Alfonso, que inauguró esta semana la exposición ‘Molina de Segura, Territorio Playmobil’, ubicada en la Sala El Jardín (entrada gratuita). “Se trata de una colección privada y exclusiva, cuyos impulsores han dedicado 40 años al coleccionismo de estos juguetes, y que no va a dejar indiferente a nadie”, añade.

¿Qué supone para Molina de Segura la muestra Territorio Playmobil?

Esta exposición es fruto de largos meses de trabajo y reuniones, que hemos mantenido desde la propia alcaldía, con la intención de ofrecer a la ciudadanía molinense y a toda la Región de Murcia un evento único e irrepetible, gratuito para todos los públicos. La exposición está diseñada para el disfrute de todos los miembros de la familia, donde cada persona encontrará algo que, estoy convencido, le resultará atractivo e interesante.

¿Qué va a encontrar la gente en esta exposición?

Es una exposición cuyos autores, doce amigos de Valencia, Alicante, Almería, Madrid y Salamanca, han dedicado sus vidas a conseguir piezas originales y únicas de este tipo de juguetes en subastas. El resultado es una muestra formada por mundos en los que estos diminutos personajes muestran y recrean momentos de la Historia.

La exposición ha sido un éxito en todos los lugares donde ha estado.

Claro, y por eso hemos traído esta muestra a Molina de Segura. Los impulsores de la exposición han puesto todo el cariño del mundo en ir confeccionando una de las recopilaciones más importantes que hay hoy en día. De hecho, la exposición ha sido un éxito en cada uno de los lugares donde se ha expuesto. La idea es que los más pequeños vayan con sus padres y puedan disfrutar de esta gran colección.

Hábleme de la exposición.

Los visitantes podrán contemplar piezas descatalogadas. Además, es una exposición muy didáctica y pedagógica para los más pequeños, ya que hay paneles que van explicando momentos de la Historia. Ya hemos invitado a todos los centros educativos de Molina de Segura para que vengan a ver esta exposición, que cuenta con más de 6.000 piezas. E invitamos a toda la sociedad murciana a que visite Molina de Segura para disfrutar de este evento único. No hay excusa para no venir a ver esta exposición, que nos invita a descubrir un mundo en miniatura, donde la imaginación no tiene límites.