Mariah Carey no es la más escuchada de streaming: estas son las 10 más 'top'

La investigación, realizada por el sitio de mensajería CSGO CSGOLuck, analizó las canciones navideñas lanzadas en los últimos 50 años para determinar las canciones más reproducidas en Spotify y las ganancias estimadas de cada canción. La investigación también analizó el "alcance de la lista de reproducción" de cada canción, que examina cuántas listas de reproducción de Spotify creadas por los usuarios incluyen la canción.

Primera posición

El estudio reveló que Wham! El lanzamiento de 1986, Last Christmas, es la canción navideña más escuchada en los últimos 50 años. La canción ha acumulado la friolera de 1.9 mil millones de reproducciones solo en Spotify, y se espera que este número aumente a medida que entramos en la temporada navideña de este año. Solo la canción ha ganado un estimado de más de quince millones de euros en derechos de Spotify y tiene un alcance de lista de reproducción de 39 millones.

Wham¡ - Last Christmas

Segunda posición

Sorprendentemente, en segundo lugar se encuentra All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey. El clásico navideño de 1994 ha sido reproducido más de 1.400 millones de veces en Spotify, lo que significa que la canción ha ganado un estimado de más de diez millones de euros en derechos. La canción también tiene un alcance de 178 millones en la lista de reproducción. Lacanción ha metido recientemente a Mariah Carey en algunos problemas legales, ya que está siendo demandada por 20.000 millones de dólares por presunta infracción de derechos de autor.

Ariah Carey - All I Want for Christmas Is You

Tercera posición

El resto de las canciones dentro de los cinco primeros fueron lanzadas en la década de 2010. En tercer lugar está el lanzamiento de Ariana Grande en 2013, Santa Tell Me. La canción ha recibido más de 849 millones de reproducciones en Spotify y ha ganado un estimado de más de seis millones de euros en derechos. La canción tiene un alcance de 100 millones en la lista de reproducción .

Ariana Grande - Santa tell me

Cuarta posición

La interpretación de Michael Bublé de It's Beginning to Look a Lot Like Christmas es la cuarta canción navideña más escuchada. La canción ha sido reproducida más de 820 millones de veces en Spotify, ganando un estimado de 6,079.307,69 euros en derechos. La canción tiene un alcance de 93 millones en las listas de reproducción. La versión original fue interpretada por Bing Cosby y fue lanzada hace más de 70 años; tiene más de mil millones de reproducciones solo en Spotify.

Michael Bublé - It's Beginning to Look a Lot Like Christmas

Quinta posición

El muñeco de nieve de Sia de su Christmas album Everyday is Christmas de 2017 se ubica como la quinta canción navideña más escuchada. La canción ha sido reproducida más de 724 millones de veces en Spotify, ganando un estimado de 5,375.337,13 €, en derechos. La canción tuvo un aumento de popularidad después de ser tendencia en TikTok en noviembre de 2020, convirtiéndose en un clásico navideño moderno. TikTok también ha popularizado la tendencia de acelerar o ralentizar los tempos de las canciones de moda, y Snowman se ha lanzado oficialmente con tempos acelerados y ralentizados. Ambas variantes se han transmitido más de 24 millones de veces y 11 millones de veces, respectivamente.

Snowman (El muñeco de nieve) - Sia

Sexta posición

La sexta canción navideña más escuchada es Mistletoe de Justin Bieber. La canción, que fue lanzada en 2011, ha acumulado más de 639 millones de reproducciones, un estimado de más de cinco millones de euros en derechos y tiene un alcance de lista de reproducción de 85 millones.

Justin Bieber - Mistletoe

Séptima posición

José Feliciano se ubica en el séptimo lugar con Feliz Navidad. La canción tiene más de 526 millones de reproducciones y ha ganado un estimado de cuatro millones de euros en derechos. La canción también tiene un alcance de 26 millones en las listas de reproducción.

José Feliciano - Feliz Navidad

Octava, novena y décima posición

Completando el top ten está Kelly Clarkson en octavo lugar con Underneath the Christmas Tree, que ha sido reproducida más de 494 millones de veces en Spotify; Michael Bublé vuelve a estar entre los diez primeros con Holly Jolly Christmas en noveno lugar, esta canción ha sido reproducida más de 483 millones de veces y en décimo lugar está Happy Xmas (War is Over) de John Lennon, que ha sido reproducida 467 millones de veces en Spotify.

John Lennon - Happy Xmas

Al comentar sobre estos hallazgos, un portavoz de CSGOLuck dice: "La música navideña proporciona una sensación de nostalgia, tradición y recuerdos, convirtiéndose en una parte fundamental de la temporada navideña".