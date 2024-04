WARM UP Estrella de Levante 2024 arranca su sexta edición con 'sold out'

WARM UP Estrella de Levante presenta su sexta edición con el cartel de ‘no hay entradas’ colgado desde hace casi un mes y una asistencia récord de 52.000 personas en el recinto de La Fica durante los dos días. Con estas cifras #WARMUP2024 se convierte en la edición más exitosa y con mejores cifras de su historia.

Un evento musical que, gracias a su 'sold out', ha conseguido de nuevo alcanzar el máximo de ocupación en los hoteles y apartamentos turísticos ya no solo de la ciudad de Murcia, sino también de otras localidades de la Región como Cartagena, La Manga del Mar Menor, Alhama de Murcia, Alcantarilla o Molina de Segura.

Este año #WARMUP2024 cuenta con un line-up de gran calidad artística con bandas como Bomba Estéreo,The Blaze, Editors, Los Planetas —celebrando el 30 aniversario de su trabajo ‘Super 8’—, Johnny Marr, Sleaford Mods o Tommy Cash y Black Lips, así como los murcianos Arde Bogotá, y Viva Suecia —con un show muy único en su gira y muy especial por su X aniversario—, entre otros.

Entre los muchos puntos a destacar de esta edición de WARM UP Estrella de Levante 2024, se encuentra la ampliación de presupuesto a 3 millones de euros, ampliando la inversión de años anteriores en mejoras de producción respecto a otras ediciones. Además, la organización sigue apostando por la sostenibilidad, con vasos y materiales de producción reutilizables, pero también con una de las novedades estrella de este año: la firma de un acuerdo con JohnPrivy, empresa líder mundial en sanitarios sostenibles gracias a su innovador concepto de saneamiento al vacío. Con esta gran novedad, se elimina así el 100% de los baños químicos del festival.

Además, el festival también muestra su compromiso con la responsabilidad social destinando íntegramente el importe de las invitaciones a Astrapace (Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral, Discapacidad Intelectual, Trastornos del Desarrollo, Trastorno del Espectro Autista y Patología afines) y AFACMUR (Asociación de Familiares de Niños Con Cáncer de la Región de Murcia), apoyando así económicamente a estas dos asociaciones sin ánimo de lucro de la Región. Siguiendo la estela social, WARM UP Estrella de Levante también colabora este año por primera vez con la Fundación Music For All, asociación precursora de la creación de una oferta cultural musical accesible e inclusiva en España, para que todas las personas puedan disfrutar y formar parte del festival a través de barras accesibles y una mayor accesibilidad en el recinto.

En cuanto al entorno, la organización sigue apostando por reducir el impacto acústico en el barrio de Vistabella, con una menor frecuencia de sonido, así como una reducción del horario de los dos escenarios principales. Además, pese a los que los asistentes al festival siempre han mostrado un gran respeto por el entorno.