El Gobierno regional denuncia a la ministra Ribera por la entrada de nutrientes y agua dulce en el Mar Menor

El Gobierno regional va a presentar una denuncia en la Fiscalía “para que investigue a la ministra Teresa Ribera por su inacción y falta de aplicación de medidas que contribuyan a la protección y recuperación del Mar Menor, y tras su decisión de abandonarlo, permitiendo que cada día entren al ecosistema 30.000 metros cúbicos de agua dulce y 5.857 kilos de nutrientes”. Desde el mes de noviembre de 2019 son 19 millones de metros cúbicos de agua y 3,7 millones de kilos de nutrientes los que han acabado entrando por las ramblas.

Lo ha anunciado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, y aclara que se da este paso “ante la permisividad del Gobierno de España tanto con la entrada de agua dulce cargada de nutrientes, como por la no retirada de fangos y lodos en el Mar Menor, con las consecuencias medioambientales que conlleva esa falta de diligencia”.

“Las competencias de cada administración son claras, y la gestión de las escorrentías de agua que transcurren por las ramblas, así como el elevado nivel freático del acuífero corresponden al Gobierno de España”, recuerda Luengo. “Son las dos grandes amenazas para el ecosistema, tal y como viene reiterando la comunidad científica, ya que suponen un aporte continuo de agua dulce y nutrientes, lo que pone en riesgo la salinidad del Mar Menor y provoca aumentos en la clorofila”, destaca el consejero.

Según Luengo “es necesario que la Fiscalía investigue esta inacción de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para depurar las responsabilidades de aquellos que, teniendo la obligación de acometer iniciativas y proyectos urgentes para la recuperación del ecosistema, se están negando a aplicarlas, conocer los motivos y tomar las medidas oportunas que ello conlleve”, explica el consejero.

Ecologistas no descartan la anoxia

ANSE y WWF piden que no se de por cerrado el episodio de mortalidad de peces en el Mar Menor y exigen un estudio riguroso e independiente. Consideran que no se puede asegurar, como ha hecho la Comunidad Autónoma, que la causa de la muerte no es la falta de oxígeno, argumentando que la zona donde han aparecido los peces muertos presentaba niveles normales de este elemento.

Para WWF y ANSE, el origen de la mortalidad podría estar alejado de las playas donde han aparecido los animales muertos, y estos podrían haber sido arrastrados hacia las orillas por el viento y el oleaje. Como documentaron ambas entidades en las imágenes previas a la mortalidad de 2019, las situaciones de anoxia en las zonas más profundas de la laguna empujaron a los peces y animales de menor tamaño hacia zonas más periféricas, donde presentaban abundancias superiores a lo habitual, favoreciendo la elevada mortalidad posterior ante el desplazamiento de la masa de agua sin oxígeno.

Las organizaciones denuncian que sin una profunda investigación de lo sucedido no se podrán esclarecer las causas de este episodio de mortandad. Además, las justificaciones aportadas refuerzan la posición del Gobierno Regional para continuar sin tomar medidas definitivas para solucionar el problema en origen, aunque sea a medio y largo plazo.

ANSE y WWF consideran que el seguimiento actual del Mar Menor podría no ser el más adecuado para detectar posibles situaciones de anoxia, al no medir en continuo, a diferentes profundidades y a lo largo de todo el año, las concentraciones de diferentes parámetros, como el mismo oxígeno disuelto, que podrían ser indicadores de una posible mortalidad.