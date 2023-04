Ecologistas en Acción espera que la construcción de una planta de biogás agroindustrial en Alhama de Murcia no genere rechazo social

Ecologistas en Acción ha presentado ante la Dirección General un documento de alegaciones al proyecto y Estudio de Impacto Ambiental de una planta de biogás agroindustrial, desarrollada mediante digestión anaerobia industrial para la obtención de biometano y biofertilizante, en el término municipal de Alhama de Murcia.

Ecologistas en Acción Región Murciana es partidaria del biogás como fuente de energía renovable; como una solución adecuada para el cierre de ciclo de los recursos naturales que permita una salida a determinados residuos que actualmente se tratan de forma inadecuada o no se tratan, con un grave impacto ambiental y social. En un reciente informe de la Asociación Española del Gas (SEDIGAS) se han identificado 2.326 plantas potenciales de producción de biometano en el estado español. En la región, 40 plantas potenciales.

Fomentar también la utilización de biogás en el entorno implicaría minimizar los costes ambientales del transporte. Sería prioritario el compostaje en la recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU). También, Ecologistas en Acción, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, se encuentra en contra de la utilización del biogás y biometano en el transporte como uso prioritario, y de que este uso se encuentre obligado por los objetivos de penetración de energías renovables del PNIEC y la normativa de biocombustibles avanzados de la Directiva (UE) 2018/2001 (DER II).

Como hemos señalado en otras ocasiones, mantener una posición favorable al desarrollo del biogás no impide tener determinadas reservas y cautelas, ya que somos conscientes de que existen numerosos riesgos que pueden desvirtuar los principales objetivos: provisión energía renovable y cierre de ciclo de los recursos naturales. "Nuestra postura no constituye una aceptación acrítica para relajar en ningún caso las exigencias ambientales que deben cumplirse de forma inexcusable. Una planta de biogás no debiera tener problemas de funcionamiento y, sobre todo, no tener riesgo de contaminación odorífera" dicen.

La instalación de las plantas de biogás suele provocar impactos sociales. "Esperamos que este proyecto no genere rechazo social en el entorno de Alhama ni posteriormente en su funcionamiento. El rechazo social al biogás y la movilización vecinal comienza a ser una realidad en muchos territorios debido, en gran medida, a la alarma generada por los problemas de malos olores que se han dado en algunas plantas. Las causas son diversas, pero fundamentalmente son: deficiente diseño de instalaciones y malas prácticas de operación, que no deberían producirse si los procedimientos se hacen de forma correcta".

Ecologistas en Acción plantea que "es necesario desarrollar medidas preventivas y correctoras para evitar las posibles afecciones a la Red Natura 2000 dado que la planta de biogás se encuentra a menos de 200 metros por el Norte de la Zona de Especial la ZEPA (ES0000268) Saladares del Guadalentín, parte de cuya extensión es además Lugar de Interés Comunitario (LIC - ES6200014) y Paisaje Protegido, con lo cual el riesgo de afecciones o impactos es muy alto. También pude afectar a las áreas de campeo y alimentación de avifauna.