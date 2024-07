El calor nocturno extremo dejará noches infernales este miércoles y jueves en Murcia

Madrid, 30 de julio de 2024.- Una masa de aire tórrida procedente del norte de África está afectando de lleno a la Península y se agravará en las próximas horas. En zonas del este y sureste, la masa de aire a unos 1500 metros será de las más cálidas observadas nunca, rondando entre los 30 y los 32 ºC. Esto se traducirá temperaturas extremadamente altas en zonas del Meditarráneo, tanto diurnas como nocturnas. Así lo adelanta Duncan Wingen, experto de Meteored (tiempo.com), que advierte de la presencia de noches "infernales" en algunas de estas zonas, donde la temperatura no ha bajado de los 30 ºC entre la puesta de sol y el amanecer.

Análisis de Duncan Wingen, experto de Meteored (tiempo.com)

D. Wingen.- A partir de mañana, las máximas se situarán entre los 40 y 42 ºC en el interior de la Región de Murcia, mitad este de Albacete e interior de Alicante y Valencia. Aunque puntualmente podrían ir más allá, hasta los 44 ºC. Por eso, se ha activado el aviso naranja en estas zonas e incluso avisos rojos en el área de Hellín y Almansa, que representan un riesgo extremo.

El jueves, se espera de nuevo que las temperaturas diurnas sean extremadamente altas, alcanzando los 43-44 ºC en la Región de Murcia, extremo sur de Albacete e interior de Valencia. Lo peor es que llegarán tras vivir noches “infernales".

¿Qué suponen las “noches infernales” que llegan?

Las noches tórridas son aquellas en las que no se baja de los 25 ºC a lo largo de toda la noche, por lo que tienen un elevado impacto sobre la salud y son difíciles de llevar. Sin embargo, son menos habituales y van asociadas a episodios de calor importante, aún estando en pleno verano.

Debido a las olas de calor extremas que se han vivido, los meteorólogos y climatólogos han definido un nuevo concepto de calor nocturno: la noche infernal. Estas suponen temperaturas nocturnas que no bajan de los 30 ºC. Este tipo de noches son todavía raras en la Península.

El miércoles se prevén noches tórridas en las provincias de Jaén, Almería, Murcia, Alicante y zonas del valle del Ebro. Y, el jueves, las mínimas se situarán entre los 26 a 28 ºC en Málaga, Almería, Jaén, Región de Murcia, Albacete y Alicante. Por lo que es bastante probable que a medianoche no hayan bajado de los 30 ºC en estas zonas. No se puede descartar que en algunos municipios del litoral y prelitoral mediterráneo el mercurio no baje de los 30 ºC en toda la madrugada, siendo esto más probable quizá en la del miércoles al jueves.

El viernes tendremos un alivio, aunque no en todas las regiones

A partir del viernes, las zonas del interior sufrirán un descenso de temperaturas nocturnas, a los 20-22 ºC. Además, durante el fin de semana algunas localidades podrían incluso bajar de los 20ºC. En zonas de la costa, el ambiente seguirá siendo cálido debido a la elevada temperatura superficial del agua del mar, con mínimas entre 24 y 26 ºC.