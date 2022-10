Fernando Martínez: "Estoy cumpliendo un sueño en Primera División"

Tiene 32 años y es un ejemplo de superación. Segunda B, Segunda División y ahora en la élite. Fernando Martínez es un portero murciano que está disfrutando en el Almería. Ha crecido mucho en el club andaluz y es un galardón al sacrificio deportivo.

"He conocido todas las categorías, el club ha crecido muchísimo y yo puedo decir que he cumplido un sueño, es un premio", apunta un Fernando que ve muy ajustada la parte de abajo de LaLiga Santander donde lucharán por salvarse. La trayectoria de Fernando Martínez ha cambiado mucho. El guardameta reconoce que "en muy poco tiempo he pasado de no participar en Segunda, a jugarlo todo, subir a Primera y ser titular en la máxima categoría", afirma el meta del conjunto almeriense. Actualmente su club se encuentra con 10 puntos en un cuádruple empate con Getafe, Sevilla y Espanyol, uno por encima del descenso que marca el Girona.

Jugar en la ciudad de Murcia con o contra el Real

Eso sí, Martínez no olvida sus raíces. El futbolista sigue de cerca a los equipos de la Región de Murcia y en especial al Real Murcia. "Veo que hace las cosas mucho mejor en los últimos dos años, todo más sensato y con más cautela. Y cuando se hacen bien las cosas suelen darse resultados. Este año en Primera Federación han hecho un equipo competitivo para llegar al fútbol profesional, y todo ello genera ilusión en la afición, que se merece disfrutar de su equipo después de tantos años de sufrimiento y pasarlo mal, lo se de primera mano", reconoce entre risas el murciano.

No esquiva ningún charco. El deportista no esconde su deseo por retornar a la capital del segura como jugador: "Ojalá que el Real Murcia suba a Segunda. Me encantaría jugar allí, fui muy feliz y me gustaría volver, aunque nunca se sabe si como local o como visitante", sentencia un arquero murciano en la entrevista.