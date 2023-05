Felipe Moreno, más de tres millones para aplacar la deuda del Real Murcia en un mes

Al césar lo que es del césar. El nuevo presidente del Real Murcia está cumpliendo con lo prometido ante las administraciones públicas. Felipe Moreno se comprometió a cesar con los embargos y en establecer un calendario de pagos para restar definitivamente la histórica deuda que mantiene el Murcia con los organismos públicos. Y es que el grupo de trabajo del consejo de administración aplacó con 1.200.000 euros la cantidad con Seguridad Social, reduciéndola sensiblemente, el pasado mes de abril.

Además, al final de ese mismo mes, ONDACERO les adelantó en exclusiva que el Murcia tenía preparada una cantidad cercana a 2.000.000 euros para entregar a Hacienda. Pero que no los desembolsaría hasta que no tuviera, primero, una cosa certera entre manos. Necesitaba saber con exactitud de cuánto era la deuda de la entidad grana. Para tener el conocimiento y barajar cómo enfrentarse a ella. El 4 de mayo, este medio también les adelantó en primicia cuáles eran las cuentas del Real Murcia. Ayer se produjo ese importante pago que cesa los embargos a los granas.

Las cuentas, actualizadas

Ahora, con ese dinero entregado a la Agencia Tributaria, la cantidad actual es la siguiente. 11.200.000 euros debe el Murcia a Hacienda y 2.900.000 euros a Seguridad Social, actualizada después de lo recientemente abonado.

Con la llegada de mayo se antoja un mes clave. Felipe Moreno no va a mover ficha hasta que no termine la liga regular y vea si tiene o no opciones para ascender. En caso de que el equipo consiga subir a Segunda División en el terreno de juego, el nuevo dueño de los pimentoneros tendrá que desembolsar la totalidad del déficit al erario público para poder culminar ese ascenso. En caso de no poder conseguirlo, tendrán una campaña más para negociar y establecer un calendario de pagos más flexible.

Mayo, un mes clave en lo deportivo que puede afectar a lo económico

El partido de este domingo contra el Castellón puede que determine si finalmente el Murcia tiene opciones en las últimas dos jornadas de liga, o si dice adiós por completo a la vuelta del fútbol profesional en la capital del Segura. De momento, el empresario cordobés está dando importantes pasos para que el pasivo del Real Murcia empiece a ver su final y estos años se conviertan en un "mal sueño", como él mismo recordó en la última junta de accionistas.

Por ahora, la afición del Real Murcia se pregunta cuándo hará efectiva la totalidad de la opción de compra con Mauricio García de la Vega para sentenciar la relación entre el equipo de fútbol de la Región de Murcia y el empresario mexicano.