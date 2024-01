El culebrón ‘Rodri Ríos’ empieza a acercar posturas

El pichichi de la pasada temporada no ha pasado desapercibido tampoco en esta, aunque no haya sido por sus goles. Rodri Ríos y el Real Murcia se dieron este verano un compromiso que parece no terminará de cumplirse. El ariete, que destaca por su capacidad para ver puerta, apenas ha hecho cuatro goles en 20 partidos con la casaca grana.

No obstante, Ríos no ha terminado de ser titular indiscutible y Carrillo parece haberle tomado el pulso en la carrera por la titularidad con Pablo Alfaro. La ausencia del delantero murciano provocó que Rodri fuese titular en Melilla, aunque el entrenador le sustituyó al descanso.

Desde el pasado miércoles, con la vuelta a los entrenamientos del club pimentonero, el máximo goleador de la 2022-23 realizó carrera continua al margen de sus compañeros. El director deportivo aclaró públicamente que este pidió salir. Y aunque atisbó una difícil salida del delantero, la cosa ha cambiado radicalmente.

Según ha podido saber ONDA CERO, la encrucijada triangular entre Ceuta, Real Murcia y Rodri Ríos podría resolverse pronto. Las ganas de irse del protagonista, sumado a las de sacarle por parte de la entidad pimentonera, resulta clave para que en la próxima semana la operación pueda agilizarse.

Una situación irreversible

El clima entre Rodri Ríos y el Murcia es prácticamente irreversible. El futbolista se encuentra apartado en los entrenamientos del resto del equipo, y con la premisa clara de querer salir del conjunto pimentonero.

Además, el capitán Pedro León le lanzó un claro mensaje a su compañero: “Quiero jugadores que tengan la cabeza en el Real Murcia, quien no quiera estar aquí que busque una solución”, afirmó el muleño, preocupado por la difícil racha clasificatoria que atraviesa el conjunto grana.

Para colmo desde Ceuta, el técnico José Juan Romero realizó unas declaraciones reconociendo que Ríos estaba haciendo “todo lo posible” por ir a ese club, apostillando con la frase: “Rodri necesita al Ceuta y el Ceuta necesita Rodri”.

En cualquier caso, el Murcia necesitaría buscar un repuesto con la salida del soriano, por lo que intentarían acelerar los procesos para poder encontrar un recambio de garantías que conviva con José Ángel Carrillo y Álex Rubio en la delantera.