Pedro León: “Quiero jugadores que tengan la cabeza en el Real Murcia, quien no quiera estar aquí que busque una solución”

El momento de tensión que se está viviendo en la casa pimentonera es palpable y llega desde el terreno de juego a las oficinas. Tanto es así que el capitán y líder del proyecto de Primera Federación, Pedro León, ha salido al paso para dar un golpe sobre la mesa y silenciar los rumores en torno al vestuario.

Con su veteranía y experiencia hasta en las competiciones europeas, León hablaba sobre la necesidad de revertir la dinámica. “Quiero ser claro y hablo en general, en la situación en la que estamos yo quiero jugadores que tengan la cabeza en el Real Murcia. Puedo entender que por diferentes motivos no quieran estar aquí, pero quien no quiera estar con nosotros debería hablar con el club y buscar una solución beneficiosa para las dos partes”.

Otro de los puntos álgidos de la conferencia de prensa ha sido la respuesta sobre lo ocurrido en el descanso del último encuentro. “Si no digo la verdad, mañana dejo la capitanía. El entrenador tomó una decisión en el descanso de Melilla, cambiar a Rodri por Mariano y a Manu García porque se sentía indispuesto”, declaró de manera impactante del centrocampista.

“Si no digo la verdad, mañana dejo la capitanía. El entrenador tomó una decisión en el descanso de Melilla, cambiar a Rodri por Mariano y a Manu García porque se sentía indispuesto”

Pedro reconoce que, pese a su dilatada trayectoria, está siendo “su temporada más difícil como profesional”, pero eso sí: “No pienso tirar la toalla y no me merezco dejar así el fútbol”, aclaró.

En cuanto a la mala racha deportiva que atraviesa la plantilla, en la zona media del grupo II de Primera RFEF, el de Mula también ha transmitido el mensaje: “Todos somos conscientes de que la culpa la tenemos los jugadores y los dos entrenadores que han pasado por aquí, y no ha sido por algo en concreto. Queda la segunda vuelta y el domingo es un partido muy importante. Es una liga muy igualada y podemos vernos en la situación de que en dos semanas podemos vernos más abajo que en mitad de la tabla”, apostilla León.

Respecto a qué tipo de jugadores deben permanecer o aterrizar al club centenario de la capital del Segura, Pedro reconoce que él sí es murcianista. “Pero yo no quiero que la gente sea del Murcia o sienta el escudo, eso no es real. Yo he llegado a otros equipos y no he sentido el escudo, pero tu mente tiene que estar pensando en ese club”, detalla el jugador con un mensaje más que evidente a sus compañeros que están pensando en salir de la entidad grana.

Por último, el muleño afirma que habló con Rodri Ríos y también con la directiva. “A ambos les di mi punto de vista y les dije lo que pensaba”. Sin embargo, no quiso desvelar públicamente el contenido de esas conversaciones. Sin embargo, con quien no ha hablado de esta peliaguda situación es con el dueño Felipe Moreno: “Bastante tiene el hombre con lo que está haciendo como para darle estos disgustos”.