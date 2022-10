El Real Murcia se desinfla en el Enrique Roca

El Real Murcia no da pie con bola en el Enrique Roca. En una nueva oportunidad como local del club pimentero, los de Mario Simón no supieron dar la talla. Cayeron 1-4 contra el filial de Osasuna dando una mala imagen.

Para el mito del Murcia, Jose Luis Acciari, el equipo está "derrochando muchas ocasiones como local" y solo queda pensar en el siguiente, aunque reconoce que "hay que respetar a Mario Simón por los resultados conseguidos hasta el momento en el club".

El exjugador grana cree, no obstante, que el día que le toque entrenar al Real Murcia será "desde el inicio de una temporada", así que no quiere oír hablar de sustituciones.

"En estos equipos históricos hay que demostrar todos los domingos, son clubes muy exigentes", apunta Acciari.

Por su parte, el periodista Juan Cervantes cree que el conjunto centenario tiene un "problema grave de carácter en casa y que es un patrón difícil de solucionar". Cervantes ha dejado un apunte jocoso: "Precísamente he hablado esta mañana con Agustín Ramos y me ha hablando de que echa en falta un jugador como José Luis Acciari, y ahora me lo encuentro en la tertulia", declara el trabajador de 7TV.