Vol. 280 "Verdad"

Veritas, según la mitología romana, es la hija de Saturno y de Virtus. Por tanto, una de las virtudes que debieran fortalecer a quien la practique. En su representación iconográfica se la suele asociar con un espejo, objeto que significa que no debemos rehuir a mirarnos para llegar a conocer quiénes somos nosotros mismos.

Se supone que la verdad siempre está presente y en cualquier parte, que se termina imponiendo sola aunque tenga muchos puntos de vista y que su finalidad es hacernos recordar. Aunque para dar con ella sea necesario buscarla humildemente y con un algo de sabiduría.

Hace diez días tuve el honor de charlar con el músico Igor Paskual sobre su libro 'El Arte de Mentir'. Le pregunté por qué no existe el arte de decir la verdad -al igual que no hay un antónimo de mentir-. Respondió que, a priori, todos queremos creer a los artistas que admiramos o a los periodistas que escuchamos y leemos. Quizás sea tal afirmación porque la mayoría de los verbos declarativos presumen que dicen la verdad: comunicar, decir, expresar, informar, manifestar…

Casi todo el mundo conoce que el Lazo de la Verdad es un objeto mágico que porta Wonder Woman, la superheroína de DC Comics. Pero, quién recuerda cómo terminaban los capítulos de The X-Files: The Truth is out there «La verdad está ahí fuera». Personalmente yo prefiero el gancho con el cual el Gran Wyoming inicia El intermedio: «Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad». Aunque sea a medias.

Texto: Miguel Tébar, periodista musical