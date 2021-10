Luisa Sobral es una de las más importantes compositoras e intérpretes de la nueva generación de músicos portugueses. Inició su camino discográfico en 2011, tras un exitoso curso musical musical en el famoso Berklee College of Music, en Boston. El primer disco, The Cherry On My Cake, fue un éxito inmediato en Portugal, después de haber ocupado los primeros lugares de los mejores ventas durante varias semanas y rápidamente alcanzó Disco de Platino.