Vasectomía: aclaramos mitos con el urólogo Dr. Leandro Reina

La vasectomía sigue rodeada de dudas, bromas y mitos que poco tienen que ver con la realidad médica. Así se ha puesto de manifiesto en el espacio Sexo sentido de Onda Cero Murcia, donde especialistas han analizado con claridad y sin tabúes una de las decisiones más relevantes en salud sexual masculina.

El urólogo Leandro Reina ha explicado que se trata de una intervención quirúrgica ambulatoria, con anestesia local y una duración aproximada de entre 40 minutos y una hora, tras la cual el paciente regresa a casa el mismo día. Su eficacia alcanza el 99%, lo que la convierte en el método de esterilización masculina más fiable.

Entre los mitos más extendidos, los especialistas han sido contundente, la vasectomía no afecta ni al deseo sexual, ni a la libido, ni a la erección, ya que no interviene en los mecanismos hormonales ni nerviosos implicados en la respuesta sexual. «No hay ninguna relación física, biológica ni química», subrayó el doctor.

Desde el ámbito de la sexología, Jesús Rodríguez ha advertido del peso de los factores psicológicos, algunos hombres pueden experimentar inseguridad por creencias erróneas, mientras que otros viven el proceso como una liberación. En la misma línea, Eva Camacho, sexóloga de La Eroteca ha señalado que muchas parejas experimentan incluso una mejora en su vida sexual al desaparecer el miedo a un embarazo no deseado.

En cuanto a la reversibilidad, existe una técnica -la vasovasostomía- que permite revertir la intervención, aunque con una eficacia aproximada del 70%, condicionada por el tiempo transcurrido y la edad del paciente.

También se han abordado posibles efectos secundarios. Aunque poco frecuentes, pueden aparecer complicaciones como el dolor testicular crónico en menos del 2% de los casos o hematomas escrotales transitorios. En términos funcionales, sí puede darse una ligera disminución del volumen del eyaculado, sin que ello afecte al orgasmo.

Otro aspecto clave es el periodo posterior a la intervención: los especialistas recomiendan mantener métodos anticonceptivos durante unas ocho semanas y hasta completar al menos 30 eyaculaciones, momento en el que un seminograma confirmará la ausencia de espermatozoides.

La vasectomía es una técnica segura, eficaz y cada vez más demandada, pero aún lastrada por prejuicios que la divulgación sanitaria trata de desmontar.