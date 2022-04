Conoce los horarios del WARM UP DAY 2022

WARM UP vuelve a situar a la ciudad de Murcia como gran protagonista de la cultura a nivel nacional con la programación de ‘WARM UP Week’, una programación cultural gratuita en la que se agrupan conciertos en salas y en plazas, ciclo de cine y after party tras el cierre del recinto. Además, también anuncia sus horarios que están planificados con el objetivo de aumentar en intensidad sonora conforme vaya avanzando la noche.

Durante los dos días de música en La Fica, más de 45 artistas pasarán por los cuatro escenarios de #WARMUP2022 -Escenario Estrella de Levante, Escenario Festivales Región de Murcia, Escenario Ellesse y Dancefloor - convirtiendo el recinto, de nuevo, en el lugar imprescindible para disfrutar de los directos de primera calidad.

La inauguración el primer día correrá a cargo de Arde Bogotá en el Escenario Festivales Región de Murcia y contará con bandas como Rigoberta Bandini, The Vaccines o Zahara y el segundo día con Nunatak mientras que el Escenario Estrella de Levante tendrá cuatro claros protagonistas cada día: Lori Meyers, Fangoria, Bastille y Digitalism el viernes y Miles Kane, Izal, Trentemller y Mura Masa el sábado.

El Escenario Ellesse acogerá los directos de bandas como Confeti de Odio, La Femme o Cupido el viernes y Triángulo de Amor Bizarro, Alizzz o La La Love You el sábado. Por supuesto, en esta edición no podían faltar los bailes con las sesiones de djs como Carrie Palmer, Krystal Klear o Pional y los lives de IreneGarry, Yana Zafiro, Hoonine y Rakky Ripper.

Consulta a continuación la programación completa de #WARMUP2022

Jueves 28 de abril:

21:00h: Sala REM. Entrada gratuita.

Glas + Serial Killerz.

21:15h: Filmoteca. Entrada gratuita.

Película ‘Don’t Go Gentle: A Film About Idles’.

Viernes 29 de abril:

13:00h: Sala de Catas de Estrella de Levante. Entrada por sorteo.

Secret Show de Estrella de Levante.

06:00am - Garaje Beat Club.

After party: Varry Brava dj set + RDCTV djs

Sábado 30 de abril:

Calle Basabé - Market de diseño.

Plaza de la Universidad. Entrada gratuita.

12:00h: Pieles Sebastian

13:15h: Kora

14:30h: Los Punsetes

Plaza de los Apóstoles. Entrada gratuita.

12:00h: Amore

13:15h: Paco Moreno

14:30h: Colectivo Da Silva.

After party: We Are not djs + Reve Disco Club

Domingo 1 de mayo

Calle Basabé - Market de diseño.

Plaza de la Universidad. Entrada gratuita.

12:00h: Mala Cotton

13:15h: El Buen Hijo

14:30h: Joe Crepúsculo

Plaza de los Apóstoles. Entrada gratuita.

12:00h: Ángel Calvo

13:15h: Muro María

14:30h: La Paloma

18:00h: Filmoteca. Entrada gratuita.

Película: ‘Underplayed’.

PROGRAMACIÓN RECINTO LA FICA

Viernes 29 de mayo

ESCENARIO ESTRELLA DE LEVANTE

20:40h: Lori Meyers

22:50h: Fangoria

01:15h: Bastille

03:40h: Digitalism

ESCENARIO FESTIVALES REGIÓN DE MURCIA

18:15h: Arde Bogotá

19:35h: Maria Arnal i Marcel Bagès

21:45h: Sen Senra

00:10h: Rigoberta Bandini

02:35h: Ginebras

04:40h: Elyella

ESCENARIO ELLESSE

18.40h: Mavica

20.10h: Maren

21:30h: Confeti de Odio

23:30h: La Femme

01:10h: Cupido

03:00h: Samantha Hudson

DANCEFLOOR

20.45h: Hoonine (live)

21:30h: Don Fluor

23:00h: Rakky Ripper (live)

23:45h: Rem Djs (Kutxu, Dlpin, Lillo).

01:15h: Carrie Palmer

02:45h: La Resistance

04:30h: Krystal Klear

Sábado 30 de mayo

ESCENARIO ESTRELLA DE LEVANTE

20:35h: Miles Kane

22:55h: IZAL

01:30h: Trentemøller

03:40h: Mura Masa

ESCENARIO FESTIVALES REGIÓN DE MURCIA

18:15h: Nunatak

19:30h: Shinova

21:45h: The Vaccines

00:20h: Zahara

02:35h: Ojete Calor

04:40h: Flash Show djs

ESCENARIO ELLESSE

18:45h: Pájara Rey

20:00h: Morreo

21:30h: Georgia

23:15h: Triángulo de Amor Bizarro

00:50h: Alizzzz

03:00h: La La Love You

DANCEFLOOR

18:00h: Lillo - Kutxu (Bassoa djs)

19:30h: JungleO

20:45h: Yana Zafiro (live)

21:30h: Blitzmix (Stereo Club djs)

23:00h: Irenegarry (live)

23:45h: Me & The Reptiles

01:15h: Buffetlibre

02:45h: Jes_set b2b Kokedama

04:30h: Pional.