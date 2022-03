Esta semana en "Tu Canción", recordamos algunos de los temas que los componentes de Los Beatles, lanzaron en solitario y donde les une una palabra "PAZ".

Escuchamos temas como "Give Peace a Chance" de John Lennon; seguimos con George Harrison "Give Me Love Give Me Peace On Earth"; continuamos con Paul McCartney "Pipes of Peace" y cerramos con Ringo Starr "Send Love Spread Peace"