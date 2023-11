Vecinos de la zona centro denuncian la falta de licencia municipal en algunas instalaciones de Navidad

Denuncian los vecinos de la zona centro que la prórroga de la concesión a la empresa encargada de la gestión de este mercado Cíes no está firmada. Aún así se están realizando los trabajos de instalación sin contar con la licencia y los permisos necesarios. Así consta en un informe de la policía local, según Alba Novoa, portavoz de los vecinos de la zona centro. Denuncian otras irregularidades: todavía no se ha aprobado un plan de autoprotección. Este colectivo vecinal afirma que no les han consultado nada desde el Ayuntamiento y niega que se hayan mejorado las condiciones con las que tendrán que convivir esta Navidad. No les parece suficiente que este año se hayan retirado algunas atracciones porque se instalan otras y no están de acuerdo con el nuevo emplazamiento de la noria.