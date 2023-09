Los sindicatos preocupados por los continuos cortes de producción en Stellantis Vigo.

Este martes ha vuelto a parar la fabricación de vehículos en la factoría viguesa del grupo Stellantis. En este caso se han suprimido los tres turnos del sistema dos, el encargado de producir las furgonetas eléctricas. Las paradas son continuas a pesar de que la dirección afirmó, ya antes del verano, que la llegada de componentes se normalizaría en este 2023. La empresa recortó una semana de vacaciones para retomar la producción incluso hace dos semanas puso en marcha el turno de fin de semana. Aún así, las paradas de producción son continuas y los sindicatos se preguntan para que se ponen en marcha turnos extra si no son capaces de garantizar el funcionamiento de los ordinarios. " Es miseria para todos", afirma en Onda Cero el portavoz de CCOO en el comité de empresa, "hay más turnos y no hay componentes para producir, por lo cual cada vez serán más los turnos afectados por las paradas". Otros sindicatos afirman desde hace meses que el grupo Stellantis prefiere enviar los componentes a otras fábricas del grupo y no a la de Vigo.