Luisa Sánchez, nueva portavoz del PP en el Concello de Vigo

Cambios en el organigrama del grupo municipal del PP en el concello vigués. Luisa Sánchez asume la portavocía de este grupo con el objetivo de fortalecer el trabajo de los populares como el principal partido de la oposición en el consistorio de Vigo. El PP explica que el cambio también obedece a la idea de que presidenta del Partido Popular en la ciudad y portavoz municipal sean la misma persona, además de acelerar la exposición pública de Sánchez pensando ya en las elecciones locales del año que viene.