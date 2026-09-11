Ya están activas las Zonas de Bajas Emisiones en Vigo

De forma sorpresiva y sin ningún tipo de campaña de información previa, así activaba el Concello de Vigo las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Son cuatro en total y las calles que estarán sujetas a restricciones serán aquellas que queden dentro del perímetro de cada ZBE. Las vías que forman parte del perímetro no estarán sujetas a ningún tipo de restricción, por lo que se podrá circular y estacionar con normalidad.

• La ZBE Centro afecta al Casco Vello, Policarpo Sanz, Marqués de Valladares y todo el entorno del Mercado do Progreso.

• La ZBE Plaza de Portugal incluye calles como Rogelio Abalde, Churruca o Irmandiños.

• La ZBE Calvario está delimitada por el perímetro que abarcan las calles Jenaro de la Fuente, Avenida Martínez Garrido, Rúa Palencia, Rúa do Doutor Carracido, Rúa José Antela Conde, Rúa de Andalucía, Rúa de San Roque y Gregorio Espino.

• La ZBE Bouzas está formada por todas las calles que integran el casco antiguo de Bouzas y por aquellas situadas en las inmediaciones del mercado.

Estas zonas de bajas emisiones se implantarán por fases. Cada una de ellas tendrá una duración de dos años. El primer año servirá como periodo de adaptación a las restricciones de acceso, que se basarán en la etiqueta medioambiental emitida por la DGT.

Con la puesta en marcha de las ZBE arranca la fase 1, que afecta a los vehículos sin etiqueta y se prolongará hasta septiembre de 2028. A partir de ese momento se irán activando las fases sucesivas: la fase 2, hasta septiembre de 2030, para los vehículos con etiqueta B; y la fase 3, para los vehículos con etiqueta C, que finalizará en 2032.

En ese momento se pondrá en marcha la fase 4, que solo permitirá el acceso a las ZBE a los vehículos que cuenten con las etiquetas Cero o Eco.

A pesar de las restricciones, desde el Concello de Vigo se informa de que existirán exenciones para determinados vehículos, aunque no cuenten con la etiqueta que les permite circular por una zona restringida. Por ejemplo, podrán acceder los vehículos domiciliados en una ZBE, el transporte público, los taxis, los vehículos de reparto, así como las motos y ciclomotores entre las 07:00 y las 22:00 horas. También estarán exentos los vehículos que se dirijan a un aparcamiento o a un taller.

Asimismo, podrán acceder las personas que trabajen en las zonas de bajas emisiones, aunque su vehículo no cumpla la normativa. No obstante, para ello será necesario inscribirse en una plataforma que todavía no ha sido habilitada por el Concello.

En todo caso, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, advierte de que en ningún momento se impondrán multas por incumplir el reglamento de funcionamiento de las zonas de bajas emisiones. Una afirmación que ha sido cuestionada por el PP, que señala que dicho reglamento sí recoge sanciones para quienes lo incumplan a partir del primer año de la puesta en marcha de cada fase