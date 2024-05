El Celta podría salvarse el próximo domingo

La jornada de este pasado fin de semana ha resultado perfecta para el Celta. Primordialmente por su victoria, pero también por las derrotas de Cádiz, Mallorca y Rayo Vallecano. Así las cosas, el Celta toma 8 puntos de ventaja y 14 goles en el goleaverage general con relación al cuadro gaditano, que es quien marca el descenso. Y todo, con sólo cuatro jornadas por delante. Esto significa que la jornada 35 será la primera en la que el Celta pueda sellar de forma matemática la permanencia, si bien la combinación necesaria no es en absoluta sencilla. El conjunto de Claudio necesita vencer al Atlético en el Metropolitano y que el Cádiz no derrote al Getafe en el Nuevo Mirandilla. Aumque la situación del Celta es evidentemente ventajosa, todavía no debe cantar victoria, ya que las dos próximas jornadas son difíciles (ante los de Simeone, y ante el Athletic), con lo cual, en caso de derrotas, el Cádiz, con un calendario ventajoso, podría recortar seis puntos en dos jormadas. En resumen, el Celta está cerca, pero aún no ha alcanzado la orilla.