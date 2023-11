Noticias Vigo, 13.40

Aparece el cadáver de un hombre en el edificio que el Ayuntamiento ordenó desalojar hace varias semanas

El cadáver del hombre de 56 años no presentaba signos de violencia. Fue hallado por un vecino en el interior de una de las viviendas de los dos edificios que funcionaban como pensión, aunque no existía licencia para ello. Esta mañana se ha completado el desalojo de los 47 residentes que aún no habían abandonado los inmuebles.