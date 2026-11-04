El alcalde de Vigo vuelve a insistir: "el abastecimiento del agua está al límite"

Abel Caballero reitera sus criticas a la Xunta de Galicia a la que acusa de no hacer nada para garantizar el abastecimiento de agua a Vigo y gran parte de los concellos del área metropolitana. Por su parte el responsable del gobierno gallego, Alfonso Rueda, anuncia una nueva reunión del comité de la seca para analizar la situación, aunque reconoce que octubre ha sido un mes con pocas lluvias cree que hay huir de mensajes alarmantes que pronostican problemas en el abastecimiento de agua potable si antes no llueve.