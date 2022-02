Abel Caballero : " ¿Por qué va a ser más importante el Xacabeo que la navidad o el verano de Vigo?"

" No tengo complejos; se acabaron los complejos" ha proclamado el alcalde de Vigo para explicar los motivos por los que no quiere que se celebren conciertos de promoción del Xacobeo en la ciudad. Es habitual que la Xunta organice conciertos en distintas ciudades gallegas para promocionar el Xacobeo, la idea del alcalde es que no lo hagan en Vigo. Caballero cree que el Xacobeo promociona Santiago de Compostela y que la Xunta debería publicitar Vigo. " Por qué va ser más importante el Xacobeo que la navidad o el verano de Vigo" se ha preguntado. Propone que la Xunta financie conciertos en la ciudad pero para promocionar la marca Vigo no el Xacobeo que " es insignifcante en la ciudad", según Caballero.