Los tres detenidos en Teo por hurtos y falsedad documental quedan en libertad con comparecencias mensuales

La causa continúa por los presuntos delitos de hurtos continuados, falsedad documental y aquellos que pudiesen derivarse de la instrucción de la causa, mientras que el procedimiento sigue declarado secreto.

Europa Press

Santiago de Compostela |

Las tres personas detenidas en Teo acusados de hurtos continuados y falsedad documental en un operativo instruido por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santiago, plaza número 3, han quedado en libertad con la obligación de comparecer mensualmente, así como con la prohibición de salir de territorio nacional.

Según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), este miércoles han pasado a disposición judicial de este tribunal tres personas, de los al menos 11 detenidos por este caso.

Estas mismas fuentes han señalado que la causa continúa por los presuntos delitos de hurtos continuados, falsedad documental y aquellos que pudiesen derivarse de la instrucción de la causa, mientras que el procedimiento sigue declarado secreto.

En la jornada del lunes la Guardia Civil y la Agencia Tributaria practicaron registros en, al menos, una vivienda del municipio coruñés de Teo.

