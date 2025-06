La Xunta de Goberno aprueba la licitación de las obras para la urbanización exterior de la Plataforma Logística

La concejala Míriam Louzao dio cuenta en rolda de prensa de los principales asuntos acordados en Junta de Gobierno, entre los que destacó el inicio de la licitación para la urbanización exterior de la Plataforma logística por cerca de 630.000 euros y la dación de cuenta de la sentencia del Tribunal Supremo favorable al Ayuntamiento en la acción reivindicatoria de dos estatuas del maestro Mateo procedentes del pórtico exterior de la Catedral.

El ejecutivo municipal dio luz verde al expediente de licitación de las obras de urbanización exterior de la Plataforma Logística, que tienen un presupuesto base de 629.181,26 €. Esta licitación, indicó Louzao, "deriva de las condiciones que recoge el Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones para la creación de una plataforma logística de intercambio de mercancías en el sistema general SU3, Tambre Norte, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 11 de octubre de 2023, sobre las vías de acceso, maniobra y estacionamiento, además de las medidas complementarias para la integración con los elementos que bordean el ámbito y la adecuada conexión con el sistema viario y con las infraestructuras de servicios".

De acuerdo con el proyecto, la conexión con el centro logístico incluye una glorieta en la que confluyen la Vía de La Cierva con el eje del recinto logístico. Se amplía la sección de la calzada existente, con dos carriles, uno por cada sentido, de 3,5 m de ancho y arcén de 0,5 m por el margen izquierda (oeste) y una zona de aparcamiento de ancho 2,2 m y acera de 2 m por el margen derecha (este), de forma que el ancho total de la plataforma será de 12 m.

El acercamiento del margen derecha será de hormigón coloreado para integrarse con la senda peatonal prevista desde el Polígono del Tambre hasta el Centro Sociocultural de la Gracia (aprobada en la XGL el 9.09.2024) por el margen izquierda de la Vía de La Cierva.

La actuación incluye también la red de saneamiento separativa, la red de abastecimiento, la canalización eléctrica de media y baja tensión y la red de telecomunicaciones.

Fue hoy también a la Junta de Gobierno la revisión de la memoria técnica para la reposición de la estanqueidad de la cubierta plana posterior del Polideportivo del CEIP Pío XII. El proyecto inicial de diciembre de 2024, recordó la edil, había un presupuesto de ejecución material de 50.967,36 pero la licitación quedó desierta. En consecuencia, se ha encargado una revisión, que recoge un ajuste en los costes de la mano de obra para adaptarlos a las condiciones del mercado que afecta ocho unidades de obra. La ejecución material se va en esta modificación en 69.067,96 €, lo que supone un presupuesto base de licitación de 99.494,15 € (IVA incluido). Procede ahora, señaló Louzao, tramitar un nuevo expediente de licitación.

En el ámbito de las licitaciones, la concejala también hizo referencia a otras dos: el hornecimiento de combustible para los vehículos del parque móvil municipal, con un presupuesto máximo de 270.926,59 € para un período de dos años; y el suministro y puesta en marcha de 44 ordenadores de sobremesa con los correspondientes monitores para varios centros socioculturales del ámbito rural, con un presupuesto base de 27.418,60 euros financiado por el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS+ Adicional 2/2024 2ª fase).

Sentenzas

Míriam Louzao dio cuenta de la toma de conocimiento por parte de la Junta de Gobierno de la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, favorable al Ayuntamiento, en la acción reivindicatoria de dos estatuas integrantes del patrimonio artístico público atribuidas al maestro Mateo y procedentes del pórtico exterior de la Catedral. "Como ya es conocido, el Ayuntamiento, en noviembre de 2017, promovió una acción contra la familia Franco para recuperar estas esculturas románicas adquiridas en 1948 al conde de Gimonde según la escritura pública otorgada el 4 de junio de ese año y que en 1954 fueron enviadas a la residencia de verano del dictador, el Palacio de Meirás, debido al interés mostrado por su mujer en una visita que hizo al Palacio de Raxoi", recordó.

El Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid rechazó íntegramente esta demanda en febrero de 2019 por no considerar identificados los bienes cuya titularidad se reclamaba ni su carácter demanial. El Ayuntamiento ha interpuesto un recuso de apelación que también resultó rechazado en una sentencia de diciembre de ese mismo año por la Audiencia Provincial de Madrid que, sin embargo, aceptaba parte del argumentario del recurso municipal al afirmar que las estatuas formaban parte del patrimonio histórico del Ayuntamiento y que, como tal, serían imprescriptibles y limitadamente enajenables, "no consideraba acreditada la identidad entre las estatuas reclamadas y las que se encontraban en poder de los Franco".

En enero de 2020, con base en un informe de la Asesoría Jurídica Municipal, la Junta de Gobierno Local autorizó la interposición de dos recursos extraordinarios: un por infracción procesal basado en el que la resolución que rechazaba la demanda se basaba en un hecho no negado en el momento procesal oportuno por la parte demandada y, por lo tanto, "se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva por error patente en la valoración de los medios de prueba incorporados al proceso"; y un recurso de casación fundamentado en el que habían infringido los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes.

Como señaló la concejala, "la sentencia estimó el primero de este recursos y no entró ya a examinar el recurso de casación, declarando que las dos esculturas románicas atribuidas al Maestro Mateo pertenecen al Ayuntamiento de Santiago y deben ser restituidas". El Tribunal también se pronuncia sobre las costas y condena a la familia Franco a pagar las derivadas de la primera instancia, sin imponer otras derivadas del recurso extraordinario. La sentencia no es firme pero no cabe contra ella alguno ordinario.

Además de la importancia patrimonial, social y política que esta sentencia tiene, la edil hizo hincapié en que se trata de un "hito muy importante en la labor de la Asesoría Jurídica Municipal, que está obteniendo resultados muy favorables a los intereses del Ayuntamiento desde su municipalización. Es justo mencionar en estos éxitos las personas que hasta el momento ocuparon el puesto de dirección de esta unidad municipal, que, además, fueron los artífices de las demandas formuladas en este caso y de la estrategia jurídica que se siguió: "Ya están Monteagudo y Manuel Cutrín".

En la Junta de Gobierno se dio cuenta también de otra sentencia favorable al Ayuntamiento de Santiago al respecto de la impugnación por parte del Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Galicia de dos instrucciones del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística del 30 de junio y de 1 de diciembre de 2022 respecto de criterios que deben seguirse en la tramitación de proyectos para envolventes de edificios residenciales y de obras parciales en ámbitos sujetos a protección patrimonial. La resolución se basa en que las instrucciones no delimitan ni regulan las competencias de los diferentes profesionales ni innovan, por lo tanto, el ordenamiento jurídico, sino que se limitan a establecer las pautas de aplicación de las normas existentes al respecto de que cualificación profesional se exige para determinado tipo de proyectos.

Asimismo, la Junta de Gobierno acordó también que el Ayuntamiento se presente como parte interesada en lo contencioso formulado por la promotora de una vivienda de uso turístico en la calle de Entremuros, 6, contra la resolución de la Agencia de Turismo de Galicia por la que se canceló su inscripción en el REAT.

Subvenciones

En los puntos relativos a subvenciones, se han aprobádose los convenios que rigen las ayudas nominativas previstas en el presupuesto de este ejercicio para la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Galicia (Salud Mental FEAFES GALICIA) con una cuantía de 60.000 €; para la Asociación Gallega para Ayuda de los Enfermos con Demencia Tipo Alzheimer (AGADEA) por 3.000 €; para la Asociación Fuente de la Virgen de Familiares y Amigos de los Enfermos Mentales con una cuantía de 5.000 €; y para la Asociación Gallega de Asperger (ASPERGA) por cuantía de 10.000 €.

Licenzas

En lo que respecta a las licencias, se han otorgado las correspondientes a las siguientes obras: para la reparación de cubierta del edificio del Colegio San Clemente, sede del IES Rosalía de Castro. Esta obra, que promueve la Consellería de Educación, tiene un presupuesto de ejecución material de 482.874,59 € y un plazo de 4 meses; para la rehabilitación de una vivienda unifamiliar acaronada en la travesía de Santa Marta de Abaixo, 27; para la construcción de un alpendre en la calle de Guadalupe, 17; para la construcción de once viviendas unifamiliares acaronadas en la calle del Churruchao, en la Rocha Vieja; para la reforma del portal y supresión de barreras arquitectónicas en el edificio sito en la calle General Pardiñas, 28; y para la demolición de dos edificios en la avenida de Rosalía de Castro, 120 y 122 y de un edificio de 3 viviendas y 15 comercial ubicada en la avenida del Maestro Mateo, 7.