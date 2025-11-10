El concello de Santiago modifica la Ordenanza de Circulación para completar la regulación de la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad histórica

La portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, dio cuenta en rolda de prensa de los principales asuntos aprobados en la Junta de Gobierno local de este lunes, entre ellos la modificación del anexo II de la Ordenanza de circulación y uso de la vía pública y la concesión de licencia para la obra de rehabilitación integral del IES Arcebispo Gelmírez II

La Xunta de Gobierno local del Ayuntamiento de Santiago aprobó hoy la modificación de la Ordenanza de Circulación y Uso de la Vía Pública, con el objetivo de completar la regulación de la Zona de Bajas Emisiones de la Ciudad Histórica. Los cambios afectan al Anexo II de la ordenanza, que recoge las singularidades relacionados con el tránsito, el estacionamiento, y el acceso para la carga y descarga en el ámbito de la zona vieja.

Míriam Louzao explicó que el objetivo de esta modificación, que el Ayuntamiento realiza al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, es "incorporar una regulación más competa de la zona de bajas emisiones coincidente con la Ciudad Histórica, tal como ha fichado delimitada en el Plan de movilidad sostenible, aprobado el 16 de septiembre de 2024 una vez introducidos los cambios que se derivaban de dicha Ley de Cambio Climático".

En consecuencia, La Ordenanza de Circulación y uso de la vía pública incorporó un anexo II dedicado al régimen de movilidad en la ciudad histórica, que regula el acceso a la zona delimitada por bolardos en la Ciudad Histórica y la circulación en el ámbito, incorporando de ese modo la zona de bajas emisiones.

La portavoz municipal señaló que las mudanzas que ahora se introducen atienden con mayor precisión las directrices legales sobre las zonas de bajas emisiones; habilitan la posibilidad de adoptar medidas ante episodios de contaminación que puedan declararse; recogen los sistemas de control de acceso y la señalización y abren la posibilidad de ampliar los horarios de reparto para vehículos de 0 emisiones.

La modificación aprobada este lunes en la Junta de Gobierno incorpora el reconocimiento expreso de la améndola de la ciudad histórica como Zona de Bajas Emisiones, tal y como se recoge en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y dando cumplimiento a la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Así, a las razones de seguridad o de carácter histórico-artístico para las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento en el ámbito, se suman ahora los motivos relacionados con la calidad del aire y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En ese sentido, se señala también que la declaración de un episodio de contaminación conllevará la activación de un protocolo de actuación municipal específico, que en esos casos prohibiría cualquier acceso de vehículos a la Zona de Bajas Emisiones. Las conductas que no respeten las restricciones derivadas de estos protocolos, tal y como se añade también al artículo 4 del anexo, serán consideradas infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito.

Otra de las novedades tiene que ver con la carga y descarga en la Zona de Bajas Emisiones, regulada en el artículo 11 del Anexo II de la Ordenanza de Circulación. La modificación aprobada hoy establece que el horario previsto para el reparto de mercancías, que con carácter general es de 7.00 a 10.00 horas, se podrá ampliar para vehículos con etiqueta ambiental 0 Emisiones o ECO, según el Reglamento General de Vehículos.

La disposición final primera habilita la Junta de Gobierno Local para llevar a cabo las modificaciones que sea preciso realizar en los distintos anexos de esta norma.

Por último, se incorpondrá al Anexo II de la Ordenanza de Circulación la referencia a la nueva señalización que deberá instarlarse en los puntos de acceso y finalización de la Zona de Bajas Emisiones, siguiendo los modelos previstos por la Dirección General de Tráfico. Esta señalización informará de que la ZBE tiene carácter continuo y permanente, todos los días del año.

El Ayuntamiento de Santiago aprobó el proyecto de implantación de la Zona de Bajas Emisiones de la Ciudad Histórica a finales de 2024, dando cumplimiento a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y desarrollando lo previsto en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Además de la nueva señalización específica de las ZBE, está prevista la instalación de tres sensores para medir la calidad del aire y garantizar las medidas correctivas necesarias en tiempo real, en el caso de episodios de contaminación. Estos sensores estarán en la calle de Costa Vieja, en San Francisco, y en Puerta Fallera, aprovechando elementos ya instalados dentro del proyecto Smartiago

De la modificación se dará cuenta ahora a la Dirección General de Tráfico y la Dirección General de Movilidad de la Xunta de Galicia.

Licenzas

Asimismo, la Junta de Gobierno otorgó licencia a la obra de rehabilitación integral del IES Arcebispo Gelmírez II, que promueve la Consellería de Educación con un presupuesto de ejecución material de 1.287.011,24 euros.

La obra incluye la renovación de la cubierta, la colocación de SATE en la fachada, cambio de puertas y ventanas, sustitución de calderas y red de saneamiento y colocación de rampas.

También autorizó otras tres obras mayores: para la reforma y ampliación de una vivienda en la calle de Los Basquiños, 50; la renovación del tejado, reparación de fachadas e instalación de un SATE en la calle de las Oblatas, 21; y la mejora energética de la envolvente del edificio ubicado en la avenida de Castelao, 48-54 .

Otros temas

La Junta de Gobierno dispuso también emitir una orden de continuidad de la prestación del servicio del recinto gerial de Amio que mantiene, en régimen de concesión administrativa de servicios, la empresa Monfobus S.L. hasta el 10 de noviembre de 2026.

El contrato para la gestión y explotación de la totalidad de las instalaciones del recinto se ha formalizado el 11 de noviembre de 1997 con la empresa TRAPSA por un período de 25 años, prorrogables anualmente hasta un máximo de 75. Esta empresa TRAPSA le cedió la concesión a MONFOBUS, S.L., que gestiona en la actualidad el recinto gestional.

Mínima Louzao indicó, a modo de repaso, que en el ejercicio 2024 se registró una afluencia total de 77.868 reses al recinto mil de Amio. La mayor parte de este total corresponde al ganado vacuno, con 77.080 cabezas (65.894 de vacuno menor, 3.543 de mediano y 7.643 de vacuno mayor, tanto de abasto como para vida). Las restantes 788 reses corresponden a ganado equino (746) y ovino y caprino (42). "En comparación con el ejercicio 2023, la concurrencia total de ganado descendió en 4.865 reses, lo que representa una disminución del 3,06 %. A pesar de esta ligera reducción, el recinto continúa de desarrollando una actividad esencial para el sector ganadero gallego y para la economía local y la prestación de este servicio es una competencia municipal irrenunciable", afirmó.

Por otro lado, una vez finalizado el expediente de licitación, la Junta de Gobierno adoptó el acuerdo de adjudicación del contrato de préstamo incluido en el presupuesto 2025, por importe de 2.517.539,82 €, a la entidad ARQUIA BANK SA, que ofreció una reducción al respecto del CTM de la operación de -1,1573 % y un tipo de interés a 3 meses del euríbor + 0,129%.

La Junta de Gobierno dio cuenta de dos resoluciones del TACGal en las que aceptó el recurso interpuesto por SEGURSYSTEM EUROPA por su exclusión en cada uno de adjudicación de servicios, en un caso de vigilancia del Estadio Verónica Boquete (adoptada en la Junta de Gobierno de 8/9/2025) y en otro de mantenimiento de los sistemas de alarma antiintrusión en los edificios municipales.

Esta empresa ha sido excluida en base a un certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, según el cao incurría en prohibición para contratar con el sector público. Contra esta prohibición había presentado recurso contencioso y había solicitado también medidas cautelas, no resueltas en la fecha de la exclusión. Con todo el TACGal considera que debe ser tida en cuenta en el procedimiento de contratación.

Según estas resoluciones corresponde retrotraer las actuaciones del procedimiento.

Finalmente, en el apartado de ayudas, la Junta de Gobierno aprobó las justificaciones de cuatro convenios de colaboración: a Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela (Programa Vagalume), "Programa de acompañamiento a mujeres en contextos de prostitución" por un importe de 30.000 euros; a la Asociación Gallega para Ayuda de los enfermos con demencia tipo Alzheimer (AGADEA) para la financiación del programa: "GEA-Grupo de Envejecimiento Activo" por 3.000 euros; a la Escuela de Tiempo Libre Don Bosco por el "Proyecto de intervención educativa e integración en el Tiempo Libre: "Un lugar para ti" con un importe de 5.000 euros; y al IES Rosalía de Castro para la financiación del Bachillerato Internacional por 6.208 euros.