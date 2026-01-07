Ensanche de Santiago

Vecinos del Ensanche iniciarán una recogida de firmas para exigir el cierre de locales de ocio nocturno que provocan problemas de convivencia y el cierre de pisos en donde se trapichea

La Asociación de Veciños Raigame do Ensanche lamenta el "cierre de comercios mientras se abren casas de apuestas en el barrio"

El presidente de la asociación de veciños Raigame do Ensanche avanza en ONDA CERO que la próxima semana anunciarán una recogida de firmas en Santiago con el objetivo de que se proceda al cierre de los establecimientos TNT y Stilo en las rúas Santiago de Chile y Fernando III O Santo que provocan problemas de convivencia en el Ensanche. De igual forma, Xosé Manuel Durán señala que en la petición de firmas solicitarán el apoyo de los compostelanos para que se tome en consideración cerrar los pisos en donde se trafica con drogas que están localizados en las rúas Santiago de Chile y Alfredo Brañas así como instar a las autoridades locales a que se cumpla la normativa de ruídos en Santiago

