La Xunta descarta que el vertido de purín llegue a Santiago y pide evitar el alarmismo

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y ha pedido evitar el «alarmismo» ante el vertido de purín originado en una explotación ganadera de Santaia, en Tordoia (A Coruña).

Vázquez ha asegurado que, con los datos disponibles actualmente, la contaminación no llegará a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Santiago ni provocará afecciones en los municipios de Trazo y Oroso.

En declaraciones a los medios en Santiago, la conselleira ha explicado que este jueves se ha celebrado una reunión en la que participaron el director de Augas de Galicia, las alcaldesas de Trazo y Santiago y el alcalde de Oroso. Asimismo, ha confirmado que también se invitó al alcalde de Ames.

Según ha recordado Vázquez, el dispositivo de emergencia se activó tras recibirse la alerta a través del 112. En el operativo participa el Ayuntamiento de Tordoia y se ha contado con cisternas de particulares y de empresas contratadas para proceder a la absorción del purín.

Además, se han instalado barreras continuas de paja, arena y tierra, materiales considerados filtradores naturales, y se ha iniciado la extracción de agua en los puntos de retención, situados a unos 20 kilómetros de Santiago.

Analíticas continuas en el río Tambre

La conselleira ha destacado que se están realizando analíticas continuadas en 20 puntos de control, con mediciones tanto antes como después de las barreras instaladas.

Según los datos facilitados por la Xunta, los parámetros analizados en el río Tambre se mantienen por debajo de los umbrales de riesgo y el agua es apta para el consumo humano.

Ante esta situación, Vázquez ha descartado que sea necesario realizar cortes en el suministro de agua y ha reiterado que, con los datos disponibles, no existen motivos para la alarma.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente de Santiago, Xesús Domínguez, ha señalado que el Ayuntamiento compostelano está trabajando de forma preventiva ante todos los escenarios posibles, incluido el supuesto de que la contaminación pudiera aproximarse a la ETAP.

En este contexto, el Ayuntamiento ha activado distintas medidas preventivas, entre ellas mantener al máximo la capacidad de los depósitos de la ciudad, suspender el riego y el baldeo de calles y hacer un llamamiento a la ciudadanía para realizar un consumo responsable de agua.

Investigación sobre el origen del vertido

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha señalado que ha mantenido una conversación con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, para analizar la situación y trasladarle «la disposición del Gobierno para colaborar en lo que sea necesario», aunque ha recordado que se trata de una competencia autonómica.

Blanco también ha confirmado que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil está investigando los hechos.

Fuentes de la Guardia Civil consultadas el pasado miércoles por Europa Press ya habían confirmado que el Seprona estaba «investigando el tema, analizando la documentación y los permisos de la balsa».