Vecinos de Santa Marta lamentan el auge del trapicheo con "mochileros" en el barrio y no descartan acudir a seguridad privada

La Plataforma vecinal Santa Marta Segura denuncia en Onda Cero un aumento del trapicheo de drogas en el barrio. La presión vecinal hizo descender meses atrás el trasiego en el denominado "Banco do Pobre" en San Ignacio de Loyola, pero en los últimos tiempos vuelve a resurgir el trapicheo. José Manel López, portavoz de "Santa Marta Segura" comenta que de madrugada se observan muchos vehículos que podrían ser de personas que realizan trapicheo o "mochileros" que adquieren sus dosis en Santa Marta y las venden el el centro de Santiago. Vecinos de Santa Marta exigen más vigilancia policial, más cámaras de videovigilancia y no descartan acudir a servicios de seguridad privada para incrementar la sensación de seguridad en el barrio.

El concejal ed Seguridad Ciudadana Xan Duro indica en Onda Cero que le consta "una vigilancia intensiva en la zona por parte de Policía Nacional y Policía Local" y añade que "esta situación tiene un fuerte componente social". Duro insiste en que "el concello de Santiago está trabajando intensamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado"