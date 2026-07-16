El Hospital Clínico de Santiago sumará este año un nuevo edificio de 5.300 m² para albergar la unidad de mama, el hospital de día y la unidad de reproducción asistida

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitaron esta mañana las obras del nuevo Edificio C del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, que supondrá una ampliación de 5.300 m² y albergará, entre otros, las nuevas unidades de mama, de reproducción asistida, así como el hospital de día del centro sanitario compostelano.

Acompañados por el gerente del Servizo Galego de Saúde, Luis León Mateos, y por el gerente del área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, Ángel Facio, los responsables autonómicos comprobaron el estado de unas obras que ya se encuentran en su fase final.

De hecho, el Ejecutivo gallego está licitando ya diferentes expedientes para dotar a la infraestructura del equipamiento y el mobiliario que necesita, con el objetivo de que entre en servicio antes de que finalice el presente año, tal y como avanzó Gómez Caamaño.

En su conjunto, la actuación supondrá una inversión de 22 millones de euros, de los que cerca de 16,3 millones de euros se corresponden con la obra civil y otros 5,7 millones de euros con la adquisición de mobiliario y el equipamiento necesario.

Según destacó el titular de Sanidade, el nuevo edificio permitirá integrar en un mismo espacio los recursos de diferentes servicios sanitarios, lo que mejorará la capacidad de diagnóstico y de asistencia de este complejo hospitalario.

Gómez Caamaño explicó que las cinco plantas que componen el edificio albergarán, entre otras, la unidad de reproducción humana asistida, la nueva unidad de mama y también el hospital de día. Además, se habilitarán las consultas externas y gabinetes de otorrinolaringología, un área de logopedia y una nueva unidad del dolor y anestesia.

Por su parte, M. Allegue precisó que esta ampliación dará lugar a un inmueble que funcionará de forma independiente, pero que estará conectado mediante dos pasarelas con el edificio actual de consultas.

«Estamos ante un edificio accesible, moderno y funcional, con una arquitectura que logra su integración en el complejo», subrayó la titular de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, al tiempo que puso en valor que se trata «de una construcción de calidad y energéticamente eficiente, con un patio interior y unas fachadas acristaladas que favorecen la entrada de luz natural».

En este sentido, destacó que «la ejecución de la fachada del inmueble se realizó a través de técnicas industrializadas, un sistema por el que está apostando la Xunta en la construcción de vivienda pública, al ser un mecanismo ágil y sostenible».

Próximas fases de ampliación del hospital

De forma paralela a la puesta en marcha del Edificio C, la Xunta continúa trabajando en la siguiente ampliación del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Así, Gómez Caamaño destacó que ya se está avanzando en los trámites necesarios para impulsar el Edificio A, con el objetivo de contar el próximo año con el proyecto constructivo del nuevo edificio, en el que se priorizará la ampliación de urgencias. Esta nueva infraestructura dispondrá de cinco plantas en las que, además de la ampliación de urgencias, se prevén nuevos quirófanos, endoscopias, cirugía mayor ambulatoria y laboratorios.

Del mismo modo, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas recordó que la Xunta también avanza en el Proyecto de Interés Autonómico para reordenar este entorno del Hospital Clínico, aumentar las zonas de aparcamiento y mejorar los accesos. Así, se construirá un aparcamiento de 1.500 plazas, para el que ya se está redactando el proyecto.

Sobre este particular, M. Allegue indicó que se prevé licitar las obras una vez aprobado definitivamente el PIA para poder iniciarlas posteriormente. En la actualidad, la Xunta está a la espera de la conformidad del Ayuntamiento en relación con la documentación remitida.

Ambos conselleiros subrayaron el compromiso del Gobierno gallego con el sistema sanitario público, remarcando que el Ejecutivo seguirá realizando una importante inversión para adaptar la sanidad gallega a las necesidades y a los retos sanitarios que presente el futuro.