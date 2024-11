El gobierno local de Santiago acusa a la oposición de obstaculizar fondos para la ciudad mientras el PSOE señala que aun hay tiempo para garantizar el proyecto de cocinas escolares

El concejal de Urbanismo Iago Lestegás destaca en ONDA CERO que el gobierno local opta a fondos Next Generation para “cuatro proxectos importantes cofinanciados con fondos europeos” pero “no último pleno ocorreu algo insólito que foi que a oposición obstaculizase a xestión e impedise dotar de crédito”. Lestagás añade que tras el pleno “por responsabilidade aceptamos o acordo coas partidas que nos exixía o PSOE” aunque “parece ser que o PSOE o que non quere é facer esa cocina centralizada para os comedores escolares”

El portavoz municipal del PSOE Gonzalo Muíños insiste en que hacen “una oposición útil e constreuctiva” al tiempo que acusa al PP “de votar en contra dos proxectos” mientras que los socialistas votaron abstención y “ainda hai tempo dabondo para garantir o proxecto das cociñas” ya que en agosto de 2026 expira el actual contrato.

El viceportavoz municipal del PP José Antonio Constenla califica de “insólito” que el gobierno local de Santiago no realice inversiones en el rural compostelano ni en el deporte de la ciudad con los fondos Next Genetation porque “prefieren gastar en otro sitio. Constenla insiste que “la oposición es enormemente constructiva ante un gobierno irresponsable” al tiempo que fellicitó al PSOE “en un ejemplo de gallardía” al no apoyar en el último pleno municipal el gobierno de BNG y Compostela Aberta

La portavoz municipal de Compostel Aberta María Rozas lamenta que la oposición “obstaculice unha modificación de orzamento” y califica de “obras necesarias para Santiago” los proyectos como obras en el polideportivo de Vite, ya en marcha, en el polidepotivo de Santa Isabel, la Plataforma Logística y la accesibilidad en el pazo de Raxoi