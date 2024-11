El gobierno local insiste en que Santiago "es una ciudad segura" mientras desde el PP alertan del incremento de la criminalidad durante el último año

La portavoz del gobierno local Miriam Louzao insiste en ONDA CERO en que "Santiago é unha cidade segura" y hace "un chamamento á tranquilidade e responsabilidade". Louzao señala que "cada vez que hai un incidente a este goberno lle preocupa" aunque "Santiago é unha cidade de convivencia e segura". Miriam Louzao explica que las cámaras de vigilancia "as que teñen que gtrabar graban todas e vixiar, vixian todas"

El concejal del PP José Ramón de la Fuente lamenta que "os delitos cezan na cidade" y comenta que "en 2023 se rexistraron 4.778 delitos en Compostela". De la Fuente cifra "!nun 7% o incremento da criminalidade no último ano" y "somos a unica cidade xunto coa Coruña cun ratio de 50 delitos por cada 1.000 habitantes". De la FDuente insiste en la necesidad de "incrementar os efectivos la Policia Local" y destaca la importancia de la grabación de las cámaras de vigilancia "porque o primeiro que fai a policia é visiualizar as cámaras" cada vez que se produce un delito y "as cámaras non están grabando por unha decisión política" al tiempo que pide mejoras en la iluminación de Santiago.

El portavoz municipal del PSOE Gonzalo Muíños insiste en que "Santiago é unha cidade segura" aunque "delitos sí que os hai" al tiempo que incide "no ámbito pedagóxico porque hai que facer entender ós rapaces das repercusi´ns que teñen os diferentes comportamentos incívicos". Muíños lamenta "o incremento das estafas vinculadas a internet" y paradógicamente "ás veces é máis seguro estar ás 5 da mañá bna rúa que conectado a Internet". Muíños lamenta "o incremento do consumo de sustancias"

La portavoz de Compostela Aberta María Rozas también insiste en que "Santiago é unha cidade segura" y7 cree que "se fai un flaco favor cos alarmismos xerando un sentimento de inseguridade cando os datos non son esos". María Rozas señala que "no ano 2023 se rexistraron 4.778 delitos, pero en 2014 cando gobernaba o PP en Santiago foron máis de 6.000, sendo 2,000 delitos máis". María Rozas explica que "as cámaras que non graban permiten ver un amplo espazo mentres que as que graban se centran nun único lugar"